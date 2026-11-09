Arvedi e Jindal vincono la gara per l'ex Ilva: due offerte decisive per Taranto

Arvedi e Jindal Steel International presentano le offerte finali per l'ex Ilva. Federacciai si ritira. Ecco i dettagli sulle proposte per gli asset industriali di Acciaierie d'Italia.

Le offerte per l'acquisizione degli asset industriali di Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva di Taranto, si sono concentrate su due soli soggetti entro la mezzanotte stabilita per la scadenza. A registrare la ricezione delle proposte è la società Project Sider, che agisce come advisor tecnico per i commissari liquidatori della società. Le due offerte pervenute provengono dal gruppo italiano Arvedi e dall'impresa indiana Jindal Steel International, confermando la forte attrattività strategica dell'impianto tarantino nonostante le complesse dinamiche legali e industriali che hanno caratterizzato la vicenda negli ultimi anni.

Dettagli Tecnici e Proposte Arvedi

La novità più rilevante di questa fase dell'asta risiede nella partecipazione diretta di Arvedi, uno dei colossi della siderurgia italiana. Il gruppo, guidato da Eugenio Arvedi, presenta un profilo industriale solido, con un fatturato consolidato di circa 6 miliardi di euro e una forza lavoro di 6.400 dipendenti. La produzione annua supera le 5 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici, di cui oltre 3,3 milioni provengono dallo stabilimento di Cremona, alimentato da forni elettrici.

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Arvedi ha scelto di operare in autonomia rispetto alla cordata di Federacciai, formatasi a metà agosto dello scorso anno. Sebbene il gruppo italiano fosse inizialmente incluso nella manifestazione di interesse della federazione degli acciaieri, ha deciso di presentare un'offerta indipendente. Questa mossa distingue Arvedi dalle due precedenti gare, tenutesi a gennaio e settembre 2025, nelle quali il colosso non aveva mai partecipato attivamente.

La proposta di Arvedi include l'acquisizione degli impianti di Cremona e di Terni. A Cremona l'azienda produce laminati piani, simili a quelli che venivano realizzati nell'area a caldo di Taranto prima della definitiva fermata. A Terni, invece, si focalizza sulla produzione di acciai speciali. Si ipotizza che l'azienda punti a installare nuovi forni elettrici a Taranto per riavviare la produzione su basi moderne, rispondendo alle esigenze di sostenibilità ambientale.

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Strategia di Jindal Steel International

L'altra offerta pervenuta è quella di Jindal Steel International, un gruppo indiano facente capo a Naveen Jindal. La società ha una storia di interazioni complesse con il progetto Ilva, essendo già stata presente nel primo bando lanciato a fine luglio 2024 e conclusosi a gennaio 2025. In quel contesto, il gruppo si era ritirato per cercare di acquisire la tedesca ThyssenKrupp, operazione poi fallita, prima di tornare sull'ex Ilva.

La strategia di Jindal è stata oggetto di continue revisioni. Inizialmente, la proposta prevedeva l'acquisizione dell'area di laminazione e la locazione di quella a caldo, con un piano di produzione che includeva la costruzione di un forno elettrico da 2 milioni di tonnellate e l'importazione di 4 milioni di tonnellate di bramme dall'Oman. Questo mix avrebbe raggiunto il massimo consentito dall'Autorizzazione integrata ambientale, pari a 6 milioni di tonnellate annue.

Dopo il decreto del 27 luglio della Corte d'Appello di Milano, che ha imposto lo stop dell'area a caldo per motivi inquinanti legati alle polveri sottili e all'amianto nei cowpers degli altiforni, Jindal ha modificato la propria offerta. Il gruppo indiano si è dichiarato disponibile a acquisire sia l'area di laminazione che quella a caldo, lasciando aperta la decisione definitiva sul destino di quest'ultima area.

Il Ritiro di Federacciai e Prossimi Passi

Una assenza significativa dalla gara è quella di Federacciai, l'associazione che riunisce gli acciaieri italiani, e della relativa cordata. Non sono pervenute offerte né da questa associazione né da fondi internazionali come il gruppo americano Flacks Group, già attivo nelle fasi precedenti. La presenza di Arvedi, dunque, potrebbe orientare il risultato verso una soluzione che mantiene un forte legame con l'industria nazionale, eventuale partner dello Stato o di altri investitori privati.

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La mancata partecipazione degli acciaieri italiani è stata anticipata anche dal presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, che aveva smentito indiscrezioni preliminari ma ha confermato la decisione finale. Le ragioni del ritiro includono l'onerosità dell'investimento richiesto, i tempi lunghi per il ritorno economico e l'alto costo dell'energia, fattori che rendono l'operazione particolarmente critica per gli operatori nazionali.

I commissari liquidatori di Acciaierie d'Italia ora hanno il compito di valutare le due offerte giunte da Arvedi e Jindal Steel International. Questa fase è cruciale per definire il futuro industriale di Taranto e per stabilire se l'impianto tornerà a operare pienamente, magari con nuove tecnologie meno impattanti, o se entrerà in una nuova fase di gestione specifica. Le decisioni dei commissari seguiranno un'attenta analisi tecnica, economica e legale, considerando anche le implicazioni occupazionali e territoriali per la città pugliese.