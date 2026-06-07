Ascoli promosso in Serie B: il coach di Sinner preferisce il calcio al Roland Garros

L'Ascoli ha conquistato la promozione in Serie B dopo aver battuto il Brescia 3-0 nel ritorno dei play-off della Serie C. La squadra di mister Tomei ha vinto il doppio confronto grazie al successo ottenuto al Del Duca di Ascoli Piceno. La partita è stata decisa da tre reti, una per tempo, che hanno riflettuto il dominio dei bianconeri in campo. Il primo gol è arrivato al 12' con Rizzo Pinna, che ha sfruttato un errore della difesa bresciana per insaccare da pochi passi. Nella ripresa, Silipo ha raddoppiato al 7' con un diagonale preciso, mentre Milanese ha chiuso i conti al 41' con un colpo di testa su corner. La promozione in Serie B è stata festeggiata anche da Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner, che ha preferito seguire la partita di calcio piuttosto che la finale del Roland Garros di tennis. Intanto, Christian Eriksen ha avuto un altro malore durante la partita della Danimarca contro la Francia, accasciandosi a terra dopo aver portato una mano al petto. È stato subito soccorso dai medici e portato in ospedale. Si attende notizie sulle sue condizioni. Nel frattempo, l'Italia si prepara ad affrontare un'ondata di caldo africano che porterà temperature fino a 36 gradi in diverse città. In un locale di Roma, una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un uomo che l'ha seguita insieme ad un'amica. Un residente ha filmato la scena dal balcone e ha chiamato la polizia. L'aggressore è stato arrestato. Flavio Cobolli, il tennista italiano in finale al Roland Garros, ha perso contro Alexander Zverev dopo un match durato oltre 4 ore. Cobolli è comunque entrato nella top 10 della classifica ATP. In attesa di riprendere gli allenamenti con Jannik Sinner, il coach Simone Vagnozzi ha deciso di festeggiare la promozione dell'Ascoli in Serie B, preferendo il calcio alla finale del Roland Garros.

L' Ascoli ha conquistato la promozione in Serie B dopo aver battuto il Brescia 3-0 nel ritorno dei play-off della Serie C. La squadra di mister Tomei ha vinto il doppio confronto grazie al successo ottenuto al Del Duca di Ascoli Piceno.

La partita è stata decisa da tre reti, una per tempo, che hanno riflettuto il dominio dei bianconeri in campo. Il primo gol è arrivato al 12' con Rizzo Pinna, che ha sfruttato un errore della difesa bresciana per insaccare da pochi passi. Nella ripresa, Silipo ha raddoppiato al 7' con un diagonale preciso, mentre Milanese ha chiuso i conti al 41' con un colpo di testa su corner.

La promozione in Serie B è stata festeggiata anche da Simone Vagnozzi, il coach di Jannik Sinner, che ha preferito seguire la partita di calcio piuttosto che la finale del Roland Garros di tennis. Intanto, Christian Eriksen ha avuto un altro malore durante la partita della Danimarca contro la Francia, accasciandosi a terra dopo aver portato una mano al petto. È stato subito soccorso dai medici e portato in ospedale. Si attende notizie sulle sue condizioni.

Nel frattempo, l'Italia si prepara ad affrontare un'ondata di caldo africano che porterà temperature fino a 36 gradi in diverse città. In un locale di Roma, una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un uomo che l'ha seguita insieme ad un'amica. Un residente ha filmato la scena dal balcone e ha chiamato la polizia. L'aggressore è stato arrestato.

Flavio Cobolli, il tennista italiano in finale al Roland Garros, ha perso contro Alexander Zverev dopo un match durato oltre 4 ore. Cobolli è comunque entrato nella top 10 della classifica ATP. In attesa di riprendere gli allenamenti con Jannik Sinner, il coach Simone Vagnozzi ha deciso di festeggiare la promozione dell'Ascoli in Serie B, preferendo il calcio alla finale del Roland Garros





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