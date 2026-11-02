Ascolti Tv 2 Novembre 2026, I casi di Teresa Battaglia batte Grande Fratello Vip

La serata del 2 novembre 2026 vede vincere I casi di Teresa Battaglia su Rai 1, mentre Grande Fratello Vip registra una flessione. Ecco i dati Auditel definitivi.

La classifica degli ascolti televisivi della serata di lunedì 2 novembre 2026 ha assegnato il primato di pubblico a I casi di Teresa Battaglia, in onda su Rai 1. Secondo i rilevamenti Auditel, il programma ha superato la concorrenza diretta, consolidando la sua posizione di punto di riferimento per gli spettatori italiani in quella fascia oraria.

Il successo di Teresa Battaglia su Rai 1

I casi di Teresa Battaglia ha raccolto il maggior numero di spettatori nella serata del 2 novembre 2026. L'emovente racconto e la conduzione del programma hanno attirato un'audience significativa, dimostrando la forte connessione emotiva del pubblico con le tematiche sociali affrontate. Questo risultato posiziona il format come uno dei programmi più seguiti della programmazione domenicale della televisione pubblica italiana.

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Grande Fratello Vip in stallo su Canale 5

Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5, non è riuscito a eguagliare il successo della concorrenza diretta. Il reality show ha registrato una flessione rispetto alla scorsa settimana, confermando un trend di ascolti in leggero calo per questa edizione. Nonostante la riduzione dell'audience, il programma mantiene una base di spettatori fedele, anche se non sufficiente a contendere il vertice della classifica.

Il cinema su Italia 1 batte La7 e Rete 4

Nella fascia serale degli altri canali, il cinema ha dominato su Italia 1, superando le trasmissioni di La7 e Rete 4. Questo dato riflette la preferenza degli italiani per il cinema durante i lunedì, un giorno tradizionalmente dedicato alla relax e al consumo di contenuti cinematografici. La programmazione di Italia 1 ha così approfittato di questa abitudine consolidata per aumentare la propria quota di mercato.

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Anticipazioni su La7 con Antonio Scurati

La7 ha proposto una serie tratta dall'omonimo libro di Antonio Scurati, focalizzandosi sui giorni successivi alla Marcia su Roma di Mussolini. Il contenuto storico e documentaristico ha catturato l'attenzione di un netto di spettatori, posizionando il canale come punto di riferimento per la divulgazione storica di qualità. Questa scelta di programmazione ha avuto successo nel segmento di pubblico interessato a contenuti educativi e approfondimenti storici.

Michele Placido e la miniserie Livatino

Su Rai 1, la miniserie Livatino - Il giudice e i suoi assassini, diretta da Michele Placido, ha ricevuto menzioni speciali. Michele Placido ha rivelato di aver ricevuto una telefonata dal Vaticano durante la produzione, aggiungendo un livello di interesse giornalistico alla serie. Questo dettaglio ha contribuito a creare aspettativa e dibattito intorno al programma, rafforzando la posizione di Rai 1 come produttore di contenuti di alto profilo.

Valeria Marini e il Bigliettino Gate

All'interno di Grande Fratello Vip, Valeria Marini ha espresso forti reazioni al cosiddetto Bigliettino Gate. Durante le pause pubblicitarie, Belli ha svelato i retroscena dell'episodio, alimentando il dibattito tra i telespettatori. Questa dinamica ha mantenuto alta l'attenzione sul reality show, nonostante i numeri di ascolto in flessione, dimostrando la resilienza del format nelle discussioni sui social media.