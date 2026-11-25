Auditel 25 novembre 2026: Una Nessuna Centomila domina la prima serata su La7. Viola come il Mare in calo. Dati completi share e spettatori Rai e Mediaset.

La serata televisiva di mercoledì 25 novembre 2026 è stata segnata da una netta affermazione di La7 nella fascia di prima sera ta. Il programma Una Nessuna Centomila ha conquistato la vittoria degli ascolti, dimostrando un forte legame con il pubblico attraverso una proposta di contenuto focalizzata su tematiche sociali rilevanti. Questo successo è stato accompagnato da un evento musicale specifico volto a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, creando un contesto narrativo particolarmente impattante per gli spettatori.

Dominio di Una Nessuna Centomila su La7

Il programma Una Nessuna Centomila ha registrato i dati Auditel più elevati della serata, imponendosi come il titolo di punta della programmazione quotidiana. La conduzione del programma ha permesso di attirare un numero significativo di telespettatori, confermando la solidità del palinsesto della rete di Cologno Monzese in questa fascia oraria. Il successo non è stato casuale, ma legato alla capacità di affrontare argomenti di grande attualità con un tono che ha risuonato profondamente con l'audience nazionale.

Also read Trend Moda Inverno 2026: Il Cardigan a Trecce Trionfa nella Stagione 2026/2027

Parallelamente alla trasmissione principale, la rete ha ospitato un concerto di grande rilievo che ha visto l'esibizione di numerosi artisti. L'obiettivo di questa performance musicale era sostenere concretamente la battaglia contro la violenza sulle donne, un tema che ha catturato l'attenzione del pubblico e ha contribuito a creare un senso di comunità intorno alla trasmissione. La risposta del mercato televisivo è stata immediata, con un netto miglioramento dei valori percentuali rispetto alle aspettative iniziali.

Calo per Viola come il Mare e focus su Lucrezia Borgia

Nello stesso orario, un'altra attesa produzione della stessa rete, Viola come il Mare, ha subito un vistoso calo negli indici di ascolto. La serie ha registrato una flessione significativa nello share, posizionandosi in secondo piano rispetto al successo del talk show concorrente. Questo ribaltamento delle fortune televisive sottolinea quanto la sensibilità del pubblico italiano possa spostarsi rapidamente in base al tipo di proposta offerta.

Advertisement

La narrazione di Viola come il Mare ha ruotato attorno alla figura storica di Lucrezia Borgia, esplorando i suoi intrighi politici, le congiure e le passioni personali. Nonostante la ricca cornice storica e il fascino del personaggio, i dati non hanno confermato l'entusiasmo iniziale. La storia di Lucrezia Borgia, tra potere e scandalo, non è riuscita a competere con l'impatto immediato e sociale dell'altra puntata della prima serata.

Performance di Rai 1 e Canale 5 nella primissima serata

Nella fascia della primissima serata, la concorrenza tra i due giganti del panorama televisivo italiano, Rai 1 e Canale 5, è rimasta aspra e competitiva. I dati Auditel confermano che le due emittenti hanno mantenuto posizioni stabili, senza grandi sorprese ma con una lotta accanita per la leadership del pubblico. Il confronto tra i due 'mostri sacri' del game show continua a definire le dinamiche di mercato, mantenendo alti i livelli di attenzione degli spettatori in questa finestra temporale.

La competizione diretta tra le strutture di Rai 1 e Canale 5 ha visto entrambe le reti difendere aggressivamente il proprio bacino di utenza. I numeri registrati indicano una fedeltà di pubblico molto alta per entrambi i brand, che continuano a rappresentare il punto di riferimento per milioni di famiglie italiane nel momento iniziale della sera. Questa rivalità storica assicura che la qualità delle proposte rimanga alta per non perdere quote di mercato.

Posizioni di Italia 1 e Nove con calo per Rai 3

Al di fuori del duello principale, altri canali hanno registrato prestazioni variegate nella serata di mercoledì 25 novembre 2026. Italia 1 e Nove hanno offerto una performance positiva, mostrando resilienza e capacità di trattenere l'attenzione degli spettatori in un contesto mediatico così affollato. La loro strategia di palinsesto si è rivelata efficace nel intercettare nicchie specifiche di pubblico, garantendo risultati solidi e consistenti.

Advertisement

D'altra parte, Rai 3 ha subìto un leggero calo nei propri indici di ascolto. Questa flessione, sebbene modesta, segnala una momentanea perdita di appeal per le proposte offerte dalla rete generalista della RAI. Nonostante il lieve ridimensionamento, la rete mantiene una base di utenza solida, ma il trend negativo invita a monitorare attentamente le scelte editoriali future per invertire la rotta.

Cambiamo al vertice di Ballando con le Stelle

Un evento parallelo di grande rilievo ha coinvolto il mondo dei talent show, con Selvaggia Lucarelli che ha annunciato il proprio addio a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha spiegato pubblicamente le ragioni di questa decisione, attribuendo la mancanza di opportunità a un contesto Rai che non ha sostenuto adeguatamente la sua carriera. Questa dichiarazione ha aperto un nuovo capitolo di dibattito sulle dinamiche interne alla televisione pubblica.

Le parole di Selvaggia Lucarelli non sono solo un addio personale, ma una denuncia strutturale delle difficoltà incontrate dalle figure professionali femminili in determinati contesti lavorativi. La sua uscita di scena lascia un vuoto significativo nel cast e nell'immagine del programma, costringendo i produttori a ripensare le future linee guida del format. Il contesto di prima serata è quindi stato caratterizzato da una miscela di intrattenimento leggero, dramma sociale e dibattiti professionali di alto profilo, riflettendo la complessità della televisione contemporanea.