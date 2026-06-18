Ascolti TV del 17 giugno 2026: Inghilterra vs Croazia e Book Club - Il Capitolo Successivo i più visti

Nella serata di mercoledì 17 giugno 2026, gli spettatori italiani hanno dimostrato il loro interesse per i programmi leggeri e divertenti, ma anche per gli eventi sportivi di alto profilo. Il match di calcio tra Inghilterra e Croazia, valido per i Mondiali 2026, ha attirato l'attenzione di 4.317.856 spettatori, con una share del 30,9%. Il primo tempo del match ha registrato 4.750.548 spettatori e una share del 29,0%. L'access prime time ha visto la vittoria di Stefano De Martino, con 4.174.514 spettatori e una share del 23,6%.

Nella serata di mercoledì 17 giugno 2026, gli spettatori italiani hanno dimostrato il loro interesse per i programmi leggeri e divertenti, ma anche per gli eventi sportivi di alto profilo.

Il match di calcio tra Inghilterra e Croazia, valido per i Mondiali 2026, ha attirato l'attenzione di 4.317.856 spettatori, con una share del 30,9%. Il primo tempo del match ha registrato 4.750.548 spettatori e una share del 29,0%. L'access prime time ha visto la vittoria di Stefano De Martino, con 4.174.514 spettatori e una share del 23,6%





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