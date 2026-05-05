Ascolti TV del 4 maggio 2026: I Cesaroni e Ulisse dominano la serata

Gli ascolti TV del 4 maggio 2026 hanno visto I Cesaroni – Il ritorno e Ulisse – Il piacere della scoperta dominare la serata, con altri programmi come Quarta Repubblica, The Floor e La Torre di Babele che hanno registrato buoni risultati. Un mix di intrattenimento, cultura e attualità ha caratterizzato la serata televisiva.

Lunedì 4 maggio 2026 si è registrata una serata televisiva ricca di eventi e programmi di successo, con dati Auditel che hanno evidenziato le preferenze del pubblico.

A dominare gli ascolti è stata la fiction I Cesaroni – Il ritorno, trasmessa su Canale 5, che ha conquistato il podio nonostante la scelta di mandare in onda un solo episodio invece dei consueti due. La serie, amata dal pubblico, ha mantenuto un alto livello di attenzione, confermando il suo appeal tra gli spettatori.

Non troppo distante, su Rai 1, è andata in onda la nuova stagione di Ulisse – Il piacere della scoperta, con la prima puntata intitolata Sulle note di New York, che ha affascinato il pubblico con i suoi skyline mozzafiato e la musica iconica della Grande Mela. La trasmissione ha registrato un buon share, dimostrando ancora una volta la capacità di coinvolgere gli spettatori con contenuti culturali e di intrattenimento di qualità.

Gli altri canali hanno offerto una varietà di programmi che hanno riscosso successo. Su La7, Quarta Repubblica ha continuato a tenere alta l’attenzione con le sue analisi sull’attualità, tra cui la grazia a Nicole Minetti, l’inchiesta su Crans-Montana e gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco. Su Rai 2, The Floor ha visto la pugliese Agnese Primo raggiungere il montepremi di 100 mila euro, con uno scontro finale sulla cultura orientale che ha tenuto incollati gli spettatori.

Infine, su Rai 3, La Torre di Babele ha confermato il suo appeal con un mix di cultura e intrattenimento. La serata ha visto anche la consueta sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, con Amici 25 che ha catalizzato l’attenzione del pubblico. La puntata ha visto Elena D’Amario esprimere la sua opinione sulla sospensione dell’eliminazione di Alex Calu ed Angie, dichiarando: Non volevo lavarmi le mani ma...

Un mix di intrattenimento, cultura e attualità che ha caratterizzato la serata televisiva del 4 maggio 2026, con programmi che hanno saputo coinvolgere e intrattenere il pubblico





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