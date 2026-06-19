Ascolti TV di giovedì 18 giugno 2026: Mondiali 2026 Svizzera-Bosnia e Montmartre i programmi più visti

La serata televisiva di giovedì 18 giugno 2026 è stata dominata dalla partita dei Mondiali 2026 tra Svizzera e Bosnia, trasmessa da Rai 1. L'incontro, terminato 4-1 per la Svizzera, ha registrato ascolti record, soprattutto nella parte finale. Al secondo posto si è piazzata su Canale 5 la serie Montmartre, con un episodio ricco di开发. Terzo lo speciale musicale Sarabanda Celebrity, che ha festeggiato i trent'anni del programma. Hanno completato il quadro il documentario di viaggio Il mondo con gli occhi di Overland su Rai 2 e altri programmi minori.

Gli ascolti televisivi di giovedì 18 giugno 2026 hanno visto ancora una volta dominare la serata dalla partita dei Mondiali 2026 , trasmessa da Rai 1.

L'incontro tra Svizzera e Bosnia ha conquistato il primo posto nella classifica dei programmi più visti, registrando un altissimo share, soprattutto durante gli ultimi quindici minuti di gioco, quando l'entrata in campo della nazionale elvetica ha acceso l'interesse del pubblico. La partita si è conclusa con un risultato finale di 4 a 1 per la Svizzera, con due gol di Manzambi e uno di Vargas, mentre per la Bosnia ha segnato Mahmic al 93° minuto e Xhaka ha chiuso la gara con un rigore al 96°.

Il match ha quindi offerto spettacolo fino all'ultimo secondo, contribuendo a mantenere alta l'attenzione degli spettatori e a consolidare il successo delle trasmissioni sportive in prima serata. A lunga distanza, al secondo posto della classifica si è piazzata la rete Mediaset Canale 5, che ha proposto la serie televisiva francese Montmartre, con una puntata particolarmente ricca di colpi di scena.

L'episodio ha visto l'uscita dal carcere di Alberto Stasi e l'avvio di nuove indagini sulla figura di Andrea Sempio, intrighi che hanno tenuto gli spettatori incollati allo schermo, dimostrando ancora una volta l'apprezzamento per le storie criminali e i thriller giudiziari. La serie, ormai un punto fermo del palinsesto estivo, ha saputo confermare la propria base di affezionati e attrarre nuovi telespettatori, nonostante la concorrenza agguerrita dell'evento calcistico.

Terzo nella graduatoria dei programmi più seguiti è lo speciale musicale in occasione dei trent'anni dalla messa in onda della prima puntata di Sarabanda, il celebre quiz a tema musicale che ha fatto la storia della televisione italiana. La serata, intitolata Sarabanda Celebrity, ha riunito volti noti del piccolo e del grande schermo in una gara all'insegna della canzone e del ritmo, riaccendendo la nostalgia del pubblico per uno dei format più amati degli anni Novanta.

Le esibizioni, le sfide a colpi di note e le intramontabili sigle hanno creato un'atmosfera festosa, confermando che i programmi musicali continuano a esercitare un fascino particolare sul pubblico italiano. Inoltre, la Rai ha proposto su Rai 2 il documentario Il mondo con gli occhi di Overland, un viaggio visivo attraverso paesaggi mozzafiato e culture lontane, ideale per chi desidera sognare ad occhi aperti e partire con la fantasia.

La trasmissione, seppur non inserita nella top five degli ascolti, ha raccolto una fedele cerchia di appassionati di viaggi e natura, dimostrando la pluralità dell'offerta televisiva e la capacità della rete pubblica di soddisfare gusti diversi. La serata ha quindi evidenziato come la televisione italiana, anche in una notte di metà giugno, riesca a coniugare grandi eventi sportivi, intrattenimento leggero, fiction avvincente e programmi di qualità, catturando l'attenzione di milioni di spettatori e confermando la centralità del medium televisivo nella vita quotidiana del Paese





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