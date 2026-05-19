Ascolti TV di lunedì 18 maggio 2026: Ultimi dati di ascolto rivelano tendenze orientate alla cultura e alle notizie

L'articolo fornisce informazioni sull'analisi dei dati di ascolto di diversi programmi e canali televisivi in Italia, evidenziando le tendenze e gli ascolti principali nella serata di lunedì 18 maggio 2026.

Ascolti TV di lunedì 18 maggio 2026: Ulisse Il piacere della scoperta e I Cesaroni - Il ritorno i programmi più visti. Come sono andati gli Ascolti TV dei principali canali nella serata di ieri, lunedì 18 Maggio 2026?

Scopriamolo assieme con l'aiuto dei dati Auditel. Ascolti Tv di ieri lunedì 18 Maggio 2026: Ulisse - Il piacere della scoperta ancora una volta sul podio, scendono I Cesaroni. Focus della serata la tragedia di Modena, il caso Garlasco e gli sviluppi della politica interna che hanno tenuto incollati alla tv su Rai 2. Lo scontro tra la squadra blu e la squadra arancione ha visto quest’ultima perdere un altro concorrente.

Dopo il rapper (4,7% di share), con un balzo di circa 5% in più di spettatori rispetto al debutto. A chiudere l’analisi dei dati Auditel è lo sguardo alla primissima serata dove a scontrarsi vi sono ancora una volta Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, c'è del tenero tra i due ballerini? Gli ultimi gossip dopo gli European Broadcasting Union Eurovision Song Contest 2026





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