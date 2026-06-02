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Ascolti TV lunedì 1° giugno 2026: Ulisse - Il piacere della scoperta e I Cesaroni - Il Ritorno

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Ascolti TV lunedì 1° giugno 2026: Ulisse - Il piacere della scoperta e I Cesaroni - Il Ritorno
Ascolti TVUlisse - Il Piacere Della ScopertaI Cesaroni - Il Ritorno
📆6/2/2026 10:25 AM
📰comingsoonit
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📊News: 40% · Publisher: 63%

I Cesaroni - Il ritorno conclude in bellezza, mentre Ulisse - Il piacere della scoperta segue la sua nuova stagione su Canale 5. La classifica degli ascolti di lunedì 1° giugno 2026 è stata dominata da questi due programmi.

I Cesaroni - Il ritorno conclude in bellezza, mentre Ulisse - Il piacere della scoperta segue la sua nuova stagione su Canale 5 . La classifica degli ascolti di lunedì 1° giugno 2026 è stata dominata da questi due programmi.

I Cesaroni - Il ritorno ha concluso in bellezza, con un triangolo tra amicizia e amore che ha tenuto incollati gli spettatori. La puntata di ieri incentrata sulla vita di 'Leonardo genio universale' ha appassionato gli spettatori con i suoi molti temi toccati. Gli ascolti di Italia 1 non deludono, con gli ultimi 4 episodi della serie condotta da Corrado Augias che hanno tenuto alta la classifica.

La7 non delude nemmeno, con gli ascolti che scendono ma che non sono ancora da considerare bassi. Il braccio di ferro tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, vede ancora una volta vincitrice la serata di ieri

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Ascolti TV Ulisse - Il Piacere Della Scoperta I Cesaroni - Il Ritorno Canale 5 Rai 1 Italia 1 La7

 

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