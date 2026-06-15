Ascot 2024: le regole e i consigli per le Royal e le donne

Il re Carlo spera nella vittoria di un suo purosangue, ma la vera questione è quale cappello scegliere per l'appuntamento più iconico del calendario. La scelta deve risultare ponderata fino all'ultimo dettaglio, altrimenti si rischia di vedersi respingere ai cancelli. Ma non preoccupatevi, Ascot mette a disposizione modisti esperti pronti ad assistere con modifiche e aggiunte di accessori dell'ultimo minuto.

Ascot 2024 : regole e consigli per le Royal e le donne in vista dell'evento mondano inglese. Il re Carlo spera nella vittoria di un suo purosangue, ma la vera questione è quale cappello scegliere per l'appuntamento più iconico del calendario.

La scelta deve risultare ponderata fino all'ultimo dettaglio, altrimenti si rischia di vedersi respingere ai cancelli. Ma non preoccupatevi, Ascot mette a disposizione modisti esperti pronti ad assistere con modifiche e aggiunte di accessori dell'ultimo minuto. Eleganti o eccentrici, raffinati o strutturati, i cappelli delle Royal non mancano mai di distinguersi, fissando non solo lo stile ma anche il tono e l'umore dell'edizione del momento. Su tutte, firmato Alexander McQueen, indossato durante la sua ultima apparizione alle corse nel 2023.

Kate, di cui si attende domani il ritorno dopo le cure anticancro, è ormai un habitué del classico cappello a tesa larga, anche caratterizzato da dettagli floreali o fiocchi sul lato. Una scelta sicura, in quanto si tratta di un modello che, con la sua tipica silhouette regale, è stato visto in molte occasioni. Ma non è solo Kate a essere un'esperta del cappello, anche le altre Royal hanno scelto modelli molto eleganti e raffinati per l'evento.

La regina Camilla, ad esempio, ha scelto un cappello molto raffinato con una tesa larga e un fiocco sul lato. Anche la principessa di Galles, Meghan, ha scelto un modello molto elegante con una tesa larga e un fiocco sul lato. E non è solo il cappello a essere importante, anche l'abbigliamento è un aspetto fondamentale dell'evento. Le donne devono rispettare le regole del codice di abbigliamento, che prevede che gli abiti siano senza spalline, con scollo eccessivo o monospalla.

Vietati anche i tessuti trasparenti e l'addome scoperto. Le gonne devono arrivare al ginocchio o andare oltre. E attente alle spalline: la larghezza minima è di 2,5 cm. I completi con pantaloni sono ben accetti, ma devono essere monocolore.

Per le scarpe è consigliabile optare per zeppe o tacchi a blocco per evitare di sprofondare nel terreno tra erba e ghiaia. E considerato l'imprevedibile clima inglese, meglio portarsi dietro un ombrello. Fondato dalla regina Anna nei primi anni del Settecento, Ascot vede sempre i Royal in prima fila. A partire da domani, è prevista la loro partecipazione quotidiana, a cominciare dalla consueta processione in carrozza, che ha inizio puntuale alle due del pomeriggio. A bordo d





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