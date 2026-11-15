ASEAN conferma dialogo con Myanmar durante il 49° vertice di Manila

Il presidente filippino Marcos Jr annuncia la continuità dell'impegno ASEAN con la Birmania durante il summit del 15 novembre 2026 a Manila.

Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr ha annunciato domenica che l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico ( ASEAN) manterrà il proprio "impegno costruttivo e basato sui principi" con la Birmania, segnando la posizione ufficiale del blocco regionale. Questa dichiarazione è stata resa nota durante il 49° vertice annuale dell' ASEAN, che si svolge a Manila nelle Filippine dal 15 novembre 2026. Marcos, fungendo da presidente del blocco durante questo ciclo, ha ribadito la determinazione della comunità asiatica a non isolare Yangon, ma a mantenerla in un meccanismo di dialogo continuo nonostante la complessa situazione politica interna del paese.

La strategia del piano di pace in cinque punti

La decisione di proseguire il dialogo è direttamente collegata al tentativo di implementare il piano di pace in cinque punti stabilito precedentemente dall'organizzazione. Il capo dello stato filippino ha espresso la speranza che i membri dell'ASEAN possano avanzare concretamente nell'attuazione di questo protocollo diplomatico, che mira a ridurre le tensioni e promuovere una soluzione politica inclusiva. L'approccio "costruttivo" implica che, sebbene le critiche verso le violazioni dei diritti umani o le tensioni civili possano persistere, le porte del negoziato rimangono aperte per permettere un'evoluzione graduale della situazione.

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L'assemblea dei leader del Sud-Est Asiatico

Il vertice ha visto la partecipazione fisica dei massimi esponenti politici della regione riuniti per la cerimonia di apertura. Oltre al presidente filippino Ferdinand Marcos Jr, erano presenti il direttore generale del Dipartimento per gli affari dell'ASEAN della Birmania Han Win Aung, il sultano del Brunei Hassanal Bolkiah e il presidente dell'Indonesia Prabowo Subianto. Hanno preso parte ai lavori anche il primo ministro del Laos Saleumxay Kommasith, il primo ministro della Malesia Anwar Ibrahim e il primo ministro di Singapore Lawrence Wong, dimostrando l'unità di rappresentanza del blocco.

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La presenza di altri governi regionali

Oltre ai principali leader menzionati in precedenza, la fotografia di gruppo ufficiale ha incluso altri personaggi chiave coinvolti nelle dinamiche regionali. Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul, il primo ministro di Timor Est Xanana Gusmao, il vice primo ministro cambogiano Hangchuon Naron e il primo ministro vietnamita Le Minh Hung sono presenti al summit. Questa vasta rappresentanza sottolinea l'importanza che l'ASEAN attribuisce alla stabilità collettiva e alla necessità di un fronte comune nel gestire le relazioni con i paesi membri che affrontano crisi interne, in particolare la Birmania.

Impatto diplomatico e prossimi passi

L'annuncio di Manila rappresenta un segnale chiaro per la comunità internazionale sul fatto che l'approccio isolazionista non sarà adottato dall'ASEAN. Il blocco sceglie invece la via del coinvolgimento continuo, sperando che la pressione diplomatica congiunta possa incentivare il governo militare birmano a rispettare gli accordi di pace. I prossimi passi previsti includono verifiche regolari sull'attuazione del piano di pace, con i leader che si impegnano a mantenere alta l'attenzione sulla situazione birmana nei forum regionali futuri, assicurando che il dialogo non si interrompa.