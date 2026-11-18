L'ASEAN prevede la fine dei negoziati sul Mar Cinese Meridionale nel 2027 con Singapore. Kao Kim Hourn conferma l'80% del lavoro fatto nonostante le tensioni.

L'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico e la Repubblica Popolare Cinese hanno stabilito un nuovo obiettivo temporale per la risoluzione di una delle dispute geopolitiche più longeve del continente asiatico. Kao Kim Hourn, Segretario Generale dell' ASEAN, ha dichiarato mercoledì a Giacarta che i colloqui sul Codice di Condotta per il Mar Cinese Meridionale sono previsti per concludersi nel 2027.

Progressi Negoziali e Mandato Singapore

Il Segretario Generale Kao Kim Hourn ha chiarito che i prossimi negoziati non inizieranno da zero, sottolineando che l'ottanta percento del lavoro preliminare è già stato completato con successo. Questo milestone importante rappresenta un cambiamento significativo rispetto agli anni di stallo, indicando che le parti hanno effettivamente allineato le loro posizioni su vasti settori del testo bozzato. La chiusura delle trattative è sincronizzata con il mandato di Singapore come presidente di turno dell'organizzazione, che prevede la cerimonia per il 2027.

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Sfide Residue e Posizione Filippina

Tuttavia, permangono ostacoli critici che impediscono la firma immediata dell'accordo. Il Ministro degli Affari Esteri delle Filippine, Ma. Theresa Lazaro, ha rivelato domenica che la questione fondamentale irrisolta riguarda la natura vincolante del documento finale. Le Filippine e altri membri dell'ASEAN insistono affinché il codice sia legalmente obbligatorio e fondato sul diritto internazionale. Questa richiesta si scontra con la resistenza di Pechino, che ha ripetutamente accusato i vicini asiatici di ignorare le sue rivendicazioni di sovranità su quasi tutto il Mar Cinese Meridionale.

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Contesto Vertice Manila e Relazioni Diplomatiche

Le discussioni si inseriscono nel contesto del recente incontro tenutosi a Manila il 16 novembre 2026, durante il 49° vertice dell'ASEAN e il 29° vertice ASEAN-Cina. Alla sessione fotografica hanno partecipato leader di spicco quali il Primo Ministro thailandese Anutin Charnvirakul, il Primo Ministro di Timor Est Xanana Gusmao, il Primo Ministro vietnamita Le Minh Hung, il Premier cinese Li Qiang, il Presidente filippino Ferdinand Marcos Jr., il Primo Ministro di Singapore Lawrence Wong, il Sultano del Brunei Hassanal Bolkiah e il Presidente indonesiano Prabowo Subianto. Nonostante l'ottimismo espresso da Kao Kim Hourn sulla possibilità di portare a termine l'accordo, le tensioni sulla giurisdizione legale restano un nodo aperto complesso da sciogliere entro i prossimi mesi.