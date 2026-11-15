ASEAN e Cina falliscono accordo Mar Cinese Meridionale sotto presidenza Filippine

Filippine e Cina non concludono il codice di condotta per il Mar Cinese Meridionale nonostante l'80% dell'accordo. Manca vincolo giuridico e divisioni interne ASEAN.

Manila, 15 novembre 2026: I negoziati tra l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico ( ASEAN) e la Cina per un codice di condotta nel Mar Cinese Meridionale non hanno raggiunto una conclusione sotto la presidenza filippina, nonostante gli sforzi diplomatici intensificati. La ministra degli Esteri filippina Ma. Theresa Lazaro ha confermato domenica durante una conferenza stampa al vertice di Manila che il documento finale non è stato firmato.

80% Approvato ma Manca Vincolo Giuridico

Sebbene le parti abbiano raggiunto un accordo provvisorio su circa l'80% della bozza del testo, persistono blocchi strategici fondamentali che hanno impedito la firma finale. La questione più critica riguarda il carattere giuridicamente vincolante del codice, un punto su cui le posizioni rimangono diametralmente opposte e irrisolte.

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Le Filippine, in qualità di attuale presidente dell'ASEAN, si erano impegnate pubblicamente ad accelerare i colloqui per concludere l'accordo entro il 2026. Tuttavia, la dichiarazione ufficiale di Theresa Lazaro ha chiarito che "non c'è ancora una conclusione", segnalando che diversi nodi cruciali necessitano di ulteriori trattative complesse prima di poter essere risolti definitivamente.

Tensioni Geopolitiche e Contesto Storico

La ricerca di un quadro normativo stabile nel Mar Cinese Meridionale si protrae da oltre due decenni, segnata da decenni di stallo diplomatico. I paesi asiatici confinanti con la Cina insistono affinché il codice si fondi rigorosamente sul diritto internazionale, accusando Pechino di ignorare ripetutamente tali norme mentre afferma la propria sovranità sulla quasi totalità delle acque.

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Le estese rivendicazioni marittime cinesi si sovrappongono direttamente alle zone economiche esclusive di Brunei, Indonesia, Malesia, Filippine e Vietnam. Questa sovrapposizione territoriale rende essenziale l'adozione di un codice funzionale per prevenire escalation delle tensioni e gestire gli incidenti marittimi, che sono diventati sempre più frequenti negli ultimi anni.

Confronti Diretti e Arbitrato del 2016

La situazione è aggravata da una serie di scontri marittimi diretti tra Manila e Pechino. Le Filippine hanno accusato la Cina di azioni aggressive ripetute all'interno della propria zona economica esclusiva, includendo manovre pericolose, l'uso di idranti ad alta pressione contro le navi filippine e l'interruzione sistematica delle missioni di rifornimento logistico.

Il contesto giuridico è ulteriormente complicato dal verdetto del 2016 dell'arbitrato internazionale, che stabilì che le pretese cinesi non hanno fondamento nel diritto internazionale. Pechino respinge categoricamente questa decisione, mantenendo una posizione ferma che contrasta con le interpretazioni legali sostenute dagli altri membri ASEAN e dalle Filippine.

Divisioni Internne e Passaggio di Consegne

Analisti sottolineano che le discrepanze non derivano esclusivamente dal contrasto tra l'ASEAN e la Cina, ma anche da divisioni interne al gruppo regionale. Collin Koh, esperto senior del S. Rajaratnam School of International Studies a Singapore, ha指出 che le divergenze sulla portata geografica del codice hanno rallentato significativamente i negoziati.

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Risolvere le differenze rimanenti richiederà concessioni maggiori da tutte le parti coinvolte, un processo complesso che potrebbe richiedere tempo. Il compito di tentare di garantire l'accordo sul codice di condotta passerà alla Singapore, che assumerà la presidenza dell'ASEAN l'anno prossimo, ereditando una delle questioni diplomatiche più delicate della regione.