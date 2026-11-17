Il presidente filippino Marcos annuncia che ASEAN e Cina rispetteranno la Dichiarazione sul Mar Cinese Meridionale fino al codice definitivo. Dettagli sul vertice di Manila.

Il presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr ha dichiarato che l' ASEAN e la Cina rimangono vincolate alla Dichiarazione sul comportamento delle parti nel Mar Cinese Meridionale. Questo impegno fondamentale sussisterà fino al completamento della firma del tanto atteso codice di condotta definitivo. La comunicazione è stata resa pubblica martedì durante la conferenza stampa di chiusura a Manila.

Impegno formale verso il Mar Cinese Meridionale

Un accordo tacito sancisce che tutte le parti coinvolte dovranno rigorosamente rispettare i principi stabiliti nella Dichiarazione iniziale. Questa linea guida provvisoria garantirà stabilità operativa nelle acque contese fino all'approvazione ufficiale del nuovo regime normativo. Le autorità hanno confermato che l'adesione a queste regole non è opzionale ma strutturale per il dialogo diplomatico.

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Negoziazioni incomplete e passaggio di testimone

I negoziati per il codice di condotta non sono stati conclusi durante il mandato filippino come presidenza rotante dell'organizzazione. La presidenza dell'ASEAN è stata ufficialmente trasferita a Singapore nel corso delle cerimonie finali. Il passaggio di consegne ha avuto luogo presso il Philippine International Convention Center di Pasay City nell'area metropolitana di Manila.

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Allineamento con la Convenzione delle Nazioni Unite

Le parti hanno ribadito l'intenzione di redigere un codice sostanziale ed efficace in piena conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Tale allineamento giuridico internazionale rappresenta il pilastro fondamentale per qualsiasi futura risoluzione delle dispute territoriali. La Cina e i membri ASEAN hanno espresso la volontà di mantenere un approccio coerente con il diritto marittimo globale.

Contesto geopolitico del vertice del 49° ASEAN

Le dichiarazioni sono state formulate al termine del 49° vertice dell'ASEAN e delle conferenze collegate. La data dell'evento è il 17 novembre 2026 una giornata chiave per la politica regionale asiatica. Il vertice ha segnato un momento di transizione strategica per la governance del blocco asiatico.