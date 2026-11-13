ASEAN Esamina la Reintegrazione della Birmania nel 2026

L'ASEAN valuta la fine del divieto per la Birmania sotto pressione di Thailandia e altri membri. Analisi dei tempi, delle posizioni e dell'impatto sul consenso.

L'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, conosciuta come ASEAN, si trova al centro di un dibattito crescente e urgente in vista del suo vertice programmato a Manila dal 15 al 17 novembre 2026. Il blocco di dieci nazioni sta valutando se revocare la moratoria di cinque anni che impedisce ai leader militari della Birmania di partecipare ai vertici ad alto livello. Questa possibile decisione arriva mentre la Thailandia e altri stati membri intensificano i propri legami bilaterali con Yangon, nonostante la guerra civile continua e la crescente instabilità politica nella regione.

Contesto Geopolitico e Pressioni Regionali

Il vertice di novembre rappresenterà un momento cruciale per rivedere la decisione storica di escludere Myanmar dalle riunioni formali. Dal colpo di stato del 2021, guidato dal capo militare Min Aung Hlaing, il paese è immerso in un conflitto armato generalizzato che ha causato la morte di oltre 100.000 persone e ha creato milioni di sfollati interni. La leadership politica del paese è stata ufficialmente bloccata dai vertici ASEAN e dalle riunioni dei ministri degli Esteri a causa dell'inadempienza nel rispetto del Consenso Cinque Punti, un piano di pace negoziato immediatamente dopo il golpe.

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Nonostante le severe sanzioni diplomatiche, quasi la metà degli undici membri del blocco ha accelerato gli impegni bilaterali con Myanmar nelle scorse settimane. Questa svolta è avvenuta sia dopo le elezioni di dicembre e gennaio, vinte schiacciantemente dal Partito dell'Unione per la Solidarietà e lo Sviluppo, sostenuto dai militari, sia nell'assenza di qualsiasi opposizione politica vitale. Diversi capi di stato, tra cui quelli di Laos, Thailandia, Vietnam, Cambogia e Malaysia, hanno accolto Min Aung Hlaing in visite ufficiali durante quest'anno, segnalando un cambiamento significativo nella strategia diplomatica regionale.

Posizioni Divergenti degli Stati Membri

La spinta verso una maggiore integrazione proviene principalmente da Bangkok e Kuala Lumpur. Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim aveva ufficialmente affermato a ottobre di voler lavorare per la reintegrazione completa di Myanmar nel blocco regionale. Parallelamente, il Ministro degli Esteri thailandese Sihasak Phuangketkeow ha dichiarato ai giornalisti dopo una visita a Myanmar che il prossimo passo logico dovrebbe essere l'ammissione del Ministro degli Esteri birmano ai meeting ASEAN al livello paritetico.

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Sihasak Phuangketkeow ha espresso la speranza che i progressi sufficienti consentano una decisione definitiva entro il 2028, quando la Thailandia ricoprirà la presidenza del blocco. Il diplomatico ha sottolineato che coinvolgere i decisori politici aiuterebbe a trasmettere direttamente le preoccupazioni dell'ASEAN, pur ribadendo che la decisione finale spetta esclusivamente ai ministri degli Esteri del blocco. Questa posizione riflette una strategia di "reimpegno calibrato" mirata a mitigare le ripercussioni della guerra civile sul confine thailandese.

Dall'altra parte, ci sono voci di dissenso che mettono in discussione l'efficacia delle attuali misure. Thitinan Pongsudhirak, scienziato politico presso l'Università Chulalongkorn di Bangkok, ha sostenuto che l'approccio della Thailandia ha esercitato una pressione significativa sulle altre capitali, costringendole a seguire l'esempio. Ha tuttavia avvertito che questo non dovrebbe trasformarsi in un "bianco assegno" o in un riconoscimento incondizionato, chiedendo invece condizioni rigorose come il rilascio dei prigionieri politici e la fine dei bombardamenti aerei.

Impatto sul Consenso Cinque Punti

Il Consenso Cinque Punti, che richiede la cessazione della violenza, un dialogo inclusivo, l'assistenza umanitaria e la mediazione di un inviato speciale, sembra aver perso la sua efficacia pratica. Dominic Xavier Imperial, portavoce delle Filippine, ha annunciato che i leader emetteranno un documento negoziato per rivedere l'implementazione del piano durante il summit di Manila. Tuttavia, gli analisti concordano sul fatto che il contesto è cambiato radicalmente.

"Penso che il Consenso Cinque Punti sia stato ora sorpassato dagli eventi", ha dichiarato Thitinan Pongsudhirak, evidenziando come gli sforzi per portare le parti in guerra al dialogo non abbiano ancora prodotto risultati concreti. La situazione umanitaria rimane critica, con milioni di persone ancora sfollate e l'assenza di tregue durature. Aung San Suu Kyi, leader civile e vincitrice del Premio Nobel per la Pace, rimane detentura in arresto domiciliare dal aprile scorso, e nessun leader straniero ha ancora ottenuto l'accesso per incontrarla nonostante le richieste formali.

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Sfide Future e Ruolo dell'Inviato Speciale

Oltre alla questione della partecipazione ai vertici, si discute anche del futuro del ruolo dell'Inviato Speciale ASEAN. Theresa Lazaro, Segretario agli Esteri delle Filippine e attuale inviato speciale, ha completato una missione umanitaria a Myanmar a ottobre. Tuttavia, la natura annuale e rotativa di questo incarico, legata alla presidenza di turno, è attualmente sotto esame da diversi attori regionali.

Un diplomatico del Sud-Est asiatico, che ha scelto l'anonimato, ha rivelato che Myanmar ha mostrato una chiara volontà di eliminare del tutto la figura dell'Inviato Speciale. Le discussioni in corso includono persino la possibilità di nominare un inviato permanente, una mossa che complicherebbe ulteriormente la struttura diplomatica esistente. La prossima presidenza del blocco, affidata a Singapore, si troverà di fronte al compito arduo di reconciliare approcci così divergenti tra gli stati membri.

La Thailandia ha continuato a offrire la propria mediazione per facilitare i colloqui tra il governo birmano e i gruppi armati etnici lungo il confine condiviso. Tuttavia, la mancanza di un accordo unanime all'interno dell'ASEAN rischia di frammentare ulteriormente la risposta regionale alla crisi. Mentre le negoziazioni procedono, la comunità internazionale osserva con attenzione se il blocco riuscirà a mantenere la propria credibilità o se cederà alle pressioni geopolitiche immediate, lasciando il destino di Myanmar nelle mani delle forze in campo.