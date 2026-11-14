ASEAN Mantiene Posizione Ferma sulla Birmania prima del Vertice di Manila

L'ASEAN non allenta la presa sulla Birmania prima del vertice di Manila. Ma. Theresa Lazaro chiarisce che il Consenso in Cinque Punti resta valido nonostante le pressioni.

La posizione dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico ( ASEAN) rispetto alla crisi politica in Birmania rimane invariata e rigida in vista del prossimo vertice di Manila. L'inviato speciale del blocco per la Birmania, Ma. Theresa Lazaro, ha dichiarato con chiarezza che il Consenso in Cinque Punti non sarà allentato, smentendo le voci su un possibile ravvicinamento immediato verso la giunta militare del paese.

La dichiarazione della Ministra degli Esteri delle Filippine arriva a poche ore dall'inizio dei lavori del vertice dei leader, programmato per il 15 novembre 2026. Le autorità dell'ASEAN si trovano sotto crescente pressione per revocare il divieto quinquennale che impedisce ai rappresentanti della Birmania di partecipare agli incontri di alto livello, una misura introdotta dopo il colpo di Stato del 2021.

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Il Ruolo del Consenso in Cinque Punti

Il Consenso in Cinque Punti costituisce il quadro principale dell'ASEAN per gestire la crisi birmana e stabilisce condizioni precise per il coinvolgimento internazionale. Questo documento impone la cessazione immediata di tutte le violenze e richiede l'avvio di un dialogo costruttivo tra tutte le parti coinvolte nel conflitto.

Oltre alle richieste politiche, il quadro prevede esplicitamente l'offerta di mediazione da parte dell'ASEAN e la fornitura di assistenza umanitaria alla popolazione. Ma. Theresa Lazaro ha confermato che la bozza di revisione del Consenso è ancora in fase di negoziazione e che diverse proposte saranno presentate ai leader durante il vertice, senza tuttavia modificare la linea dura attuale.

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Pressioni della Thailandia e Dibattito Diplomatico

Nonostante la fermezza ufficiale, la questione della partecipazione dei rappresentanti birmani rimane oggetto di intenso dibattito tra i membri del blocco. La Thailandia ha rinnovato la sua richiesta di consentire al ministro degli Esteri della Birmania di partecipare alle riunioni dei ministri degli Esteri dell'ASEAN, sostenendo la necessità di un maggiore coinvolgimento regionale.

Ma. Theresa Lazaro ha precisato che mentre la proposta è attualmente in discussione, non è stata presa alcuna decisione finale per permettere al ministro birmano di occupare il seggio del paese. Diversi altri membri dell'ASEAN hanno già intensificato il dialogo con la Birmania nonostante la guerra civile in corso, creando un divario tra le posizioni nazionali e quelle del blocco.

Impatto sul Vertice e Prospettive Future

Il vertice di Manila, che si svolgerà dal 15 al 17 novembre 2026, rappresentará un momento cruciale per il futuro della politica regionale. I leader dell'ASEAN sono chiamati a riesaminare la decisione di escludere la Birmania dagli incontri formali, un processo che potrebbe influenzare gli equilibri di potere nell'Asia sud-orientale.

Le conclusioni del vertice definiranno se il blocco manterrà la coerenza con il Consenso in Cinque Punti o se opterà per un approccio più flessibile. Fino a quando non verrà emesso un comunicato ufficiale, la posizione di Ma. Theresa Lazaro rappresenta l'orientamento attuale, sottolineando che non ci saranno cambiamenti immediati alle restrizioni esistenti per la leadership politica della Birmania.