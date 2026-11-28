Asia Argento al Torino Film Festival 2026 per presentare Death Has No Master. Ecco i dettagli del suo abito firmato con gonna nera e collant grigi.

Asia Argento ha segnato la presenza sul red carpet del Torino Film Festival 2026, avvenuto sabato 28 novembre, con un outfit dal forte impatto visivo. L'attrice e regista romana ha optato per un contrasto cromatico studiato, combinando una gonna in pelle nera con collant grigi, distinguendosi nella cornice della 44esima edizione dell'evento cinematografico.

Il film venezuelano candidato agli Oscar

La presenza di Asia Argento a Torino è legata alla promozione del nuovo lungometraggio diretto dal regista venezuelano Jorge Thielen Armand, intitolato Death Has No Master. Il film, girato all'interno di una piantagione di cacao in Venezuela, affronta temi complessi legati alle tensioni postcoloniali e alle dinamiche di potere.

Also read Stephen Frears al Torino film festival: “La Brexit è stata un disastro, ci riprendete con voi?

Asia Argento interpreta il personaggio di Caro, un'ereditiera italo-venezuelana che fa ritorno nella terra del padre defunto con l'intento di vendere la proprietà di famiglia. La narrazione si concentra sullo scontro violento e viscerale che ne consegue con gli ex dipendenti, i quali hanno occupato la tenuta. Il progetto cinematografico si conferma come il titolo ufficiale designato dal Venezuela per rappresentare il Paese nella corsa ai prossimi Premi Oscar.

Una carriera riconosciuta a Locarno

Prima di approdare a Torino, la pellicola ha ottenuto riconoscimenti significativi a livello internazionale. È stata infatti applaudita durante la sua anteprima a Cannes e successivamente presentata in Piazza Grande al Festival di Locarno. Proprio a Locarno, il percorso artistico di Asia Argento è stato onorato con il prestigioso premio alla carriera.

Advertisement

Questa doppia veste, sia come attrice protagonista che come direttrice del progetto in fase di promozione, rafforza la centralità della figura dell'artista nella scena cinematografica contemporanea. La scelta di presentarsi con un tale peso istituzionale deriva dal prestigio acumulato nel corso degli anni nel panorama artistico globale.

La scelta stilistica dei collant grigi

Per l'occasione, Asia Argento ha abbandonato l'estetica ruvida tipica dei set di ripresa, privilegiando una pulizia formale netta. Il look si basa su pochi elementi essenziali ma potenti. La parte superiore dell'abito è dominata da una camicia bianca dal taglio maschile, realizzata in cotone con colletto classico a punta e polsini abbottonati.

La camicia è stata allacciata quasi fino all'ultimo bottone e infilata nella vita alta della gonna. Questo dettaglio illumina il volto dell'attrice e crea un contrasto netto con il resto della silhouette. La gonna, di lunghezza al ginocchio, è realizzata in pelle nera con una linea dritta e leggermente svasata.

Détail e accessori del red carpet

L'elemento di rottura dello stile, che trasforma l'abbinamento classico in una lezione di moda contemporanea, risiede nell'abbigliamento delle gambe. Asia Argento ha infatti scelto collant grigi coprenti in maglia compatta color antracite. Questa decisione cromatica spezza la continuità visiva tra la gonna e le calzature.

Advertisement

Le scarpe sono delle décolleté a mandorla in versione sling-back con zeppa. L'insieme richiama gli anni Sessanta e il guardaroba collegiale, ma viene reinterpretato in chiave urbana e minimalista, evocando anche l'estetica degli anni Novanta. I capelli castano scuro sono acconciati in onde morbide con riga centrale.

Trucco e dettagli del viso

Anche il beauty look segue la linea della naturalezza curata. Il trucco punta sulla luminosità dell'incarnato, con sfumature rosate e ambrate sugli occhi. Le labbra sono ravvivate da un rossetto rosa caldo dal finish satinato, completando un'immagine elegante e misurata per l'evento torinese.