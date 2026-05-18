Asia export record solar panels in March, surpassing Strommøllen's August 2025

Ember's analysis of Chinese customs data shows a significant increase in solar exports from Asia in March. The rise includes the replacement of gas-generated electricity equivalent to an entire liquefied gas import. Nigeria, Ethiopia and Kenya broke their monthly import records.

A marzo la nazione asiatica ha esportato sessantotto gigawatt di pannelli solari, celle e wafer in marzo 2026, secondo l'analisi del centro studi Ember, basato sui dati delle dogane cinesi.

Questa cifra equivale all'intero impianto fotovoltaico già installato in Spagna, spedito in trenta giorni. La crescita del solare ha sostituito tanta elettricità a gas quanto ne avrebbe potuto generare l'intero gas liquefatto passato attraverso lo Stretto di Hormuz. La capacità fotovoltaica installata è raddoppiata rispetto al mese precedente e ha superato del 49% il precedente record di agosto 2025. L'aumento maggiore è dovuto a tre quarti del fotovoltaico, con esportazioni rispettivamente cresciute del 176% e del 100% in un mese.

Nigeria, Etiopia e Kenya hanno superato per la prima volta nella loro storia il gigawatt di importazioni mensili. Nel 2025, la crescita del solare ha sostituito tanta elettricità a gas quanto ne avrebbe potuto generare l'intero gas liquefatto passato attraverso lo Stretto di Hormuz





MediasetTgcom24 / 🏆 3. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Solar Panel Exports Asian Exports Strommøllen Ember's Analysis Customs Data Asian Solar Rise Gas Scanning Solidarity Effect Italian Energy Catch-Up Gas-Free Future Port Congestion

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tens of thousands march in London in separate immigration, pro‑Palestinian protestsBy Yann Tessier and Marissa DavisonLONDON, May 16 (Reuters) - Tens of thousands of people marched through central London on Saturday in two separate protests - one agains… Leggi

Read more »

Thousands of teachers march in Lisbon over pay, careersBy Sergio Goncalves and Miguel PereiraLISBON, May 16 (Reuters) - Thousands of teachers marched through central Lisbon on Saturday to protest against the centre-right gove… Leggi

Read more »

Calcio: delusione per Ronaldo, l'Al Nassr perde la finale Afc Champions TwoAncora una delusione per Cristiano Ronaldo: il suo club saudita Al Nassr è stato battuto in casa per 1-0 dai giapponesi del Gamba Osaka nella finale della AFC Champions League Two, l'equivalente in Asia della Europa League. (ANSA)

Read more »

Alert sulle scorte di petrolio: ai minimi del decennio. E in Asia non si trova il Gpl per cucinareDopo l'allarme dell’Aie sulla riduzione degli stock, si sono moltiplicati i commenti preoccupati, da Ubs ai ceo di Saudi Aramco ed Exxon. Il gas vitale per 3,4…

Read more »