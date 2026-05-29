Asics Glow Campaign: The Power of Movement and Mental Well-being

The Asics Glow Campaign highlights the connection between movement, mental well-being, and the natural glow that comes from within. The campaign features top athletes like Belinda Bencic and Zeynep Sönmez, who embody the authenticity and raw emotions of sports and beauty.

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Lo sostiene la nuova campagna al femminile di Asics con le tenniste Belinda Bencic e Zeynep Sönmez: la radiosità nasce da dentro, per ottenere il vero effetto glow bastano 15 minuti e 9 secondi di… movimento. O meglio, di benessere mentale. Perché sceglie di raccontare la bellezza attraverso i volti delle sue atlete post allenamento. Zero ritocchi, niente perfezione artificiale, nessun filtro:, con la pelle arrossata e le espressioni distese, radiose dopo la fatica.

Una scelta in netta controtendenza rispetto all’estetica levigata ed omologata che domina i social e l’universo beauty contemporaneo.fondato nel 1949 a Kobe, da sempre legato all’idea che la performance non può prescindere dal benessere e dall’energia interiore.. Molto prima che tutti parlassero del glow a livello beauty, le persone lo ottenevano naturalmente con l'esercizio fisico.

E noi crediamo che la luminosità nasca dall’interno», ha spiegato Caroline Fisher, Global Brand Communication Director del brand , nel corso di un panel esclusivo tenutosi in concomitanza con l’inizio del torneo all’Asics House di Parigi. Da sinistra, l'host del panel Josh Newis-Smith, Zeynep Sönmez, Belinda Bencic e Caroline Fisher all’Asics House di Parigi. (Ph. Albin Durand





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