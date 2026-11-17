Un giudice federale di Brooklyn ha condannato Asif Merchant a 330 mesi per un complotto del 2024 ordito con l'Iran per uccidere Donald Trump e altri politici statunitensi.

Un giudice federale negli Stati Uniti ha condannato Asif Merchant, un cittadino pakistano di 48 anni, a oltre 27 anni di carcere per il suo ruolo in un complotto sventato avvenuto nel 2024. La condanna è stata pronunciata nel tribunale federale di Brooklyn, nel Queens, dopo che Merchant si è dichiarato colpevole di aver tentato di organizzare omicidi politici su suolo americano per conto dell'Iran.

Cos'ha fatto Asif Merchant

Il Dipartimento di Giustizia ha confermato che il giudice distrettuale Eric R. Komitee ha imposto una pena di 330 mesi di reclusione. Questa sentenza risponde alle accuse di aver tentato di commettere un atto di terrorismo transnazionale e omicidio su commissione. L'obiettivo principale della cospirazione era l'eliminazione fisica del presidente Donald Trump, che all'epoca era un candidato presidenziale.

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Le indagini hanno rivelato che Merchant cercava di reclutare persone negli Stati Uniti per eseguire gli attacchi. Il piano era concepito come una rappresaglia per l'uccisione, avvenuta nel 2020, del comandante militare iraniano Qassem Soleimani da parte delle forze statunitensi. In quel periodo, Donald Trump ricopriva la carica di presidente degli Stati Uniti durante il suo primo mandato.

Altri obiettivi del complotto

Oltre a Donald Trump, i procuratori federali hanno identificato altri personaggi politici di alto profilo come bersagli della cospirazione ideata da Merchant e dai suoi contatti iraniani. Tra le figure elencate negli appunti del complotto figurava Joe Biden, che all'epoca era l'allora presidente degli Stati Uniti.

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La lista degli obiettivi includeva anche Nikki Haley, una figura politica di spicco che nel 2024 si era candidata contro Donald Trump per ottenere la nomina presidenziale del Partito Repubblicano. La presenza di nomi così elevati nella mira dei cospiratori evidenzia la portata strategica e la gravità dell'operazione sventata dalle autorità di sicurezza americane.

La difesa e il ruolo dell'Iran

Merchant ha testimoniato durante il processo che la sua adesione alla cospirazione con il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane non era stata volontaria. Ha sostenuto di aver collaborato sotto coercizione, agendo controvoglia per proteggere la sicurezza della sua famiglia rimasta a Teheran. Questa dichiarazione è stata centrale nella costruzione della sua versione dei fatti davanti alla giuria.

Merchant ha precisato di non aver mai ricevuto ordini diretti per uccidere una specifica persona in modo esplicito e vincolante. Tuttavia, ha ammesso che il suo referente iraniano, durante diverse conversazioni avvenute nella capitale iraniana, aveva nominato tre individui specifici da prendere di mira. Questa dinamica di comando è stata fondamentale per le accuse di terrorismo transnazionale.

Arresto e contesto bellico

La cospirazione è stata smantellata dalle forze dell'ordine prima che potesse essere realizzata qualsiasi azione violenta. Una persona che Merchant aveva contattato ad aprile 2024 per ottenere aiuto nell'esecuzione del piano ha riferito le attività sospette alle autorità, diventando poi un informatore confidenziale del Dipartimento di Giustizia. Questo passaggio ha permesso l'arresto di Merchant nello stesso anno.

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Il processo di Merchant, tenutosi nel borough di Brooklyn a New York City, è iniziato alla fine di febbraio. I tempi processuali coincidono con un periodo di grande tensione internazionale, poiché poco dopo l'inizio del processo Donald Trump ha ordinato un attacco militare contro l'Iran in cooperazione con Israele. Questo evento ha segnato l'inizio di un nuovo conflitto bellico nella regione.

Le conseguenze di questo conflitto hanno avuto un impatto devastante sulla popolazione civile iraniana. Gli attacchi aerei israeliani e statunitensi, iniziati dal 28 febbraio, hanno causato migliaia di morti e hanno costretto milioni di persone a fuggire dalle loro case. La stabilità regionale è stata profondamente destabilizzata da questi eventi bellici.

L'impatto della guerra si è esteso anche alla leadership politica e religiosa iraniana. Molti dei più alti dirigenti iraniani sono stati uccisi durante il conflitto, inclusi importanti figure storiche. Tra le vittime delle operazioni militari figurava l'allora Guida Suprema Ali Khamenei, un evento che ha cambiato radicalmente gli equilibri di potere in Iran e nel Medio Oriente.