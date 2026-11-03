Asl Toscana Nord Ovest condannata risarcimento morte neonata Portoferraio

La Corte d'appello di Firenze condanna l'Asl Toscana Nord Ovest a risarcire una coppia con oltre 800mila euro per la morte della figlia due ore dopo il parto nel 2004.

La Corte d'appello di Firenze ha emesso una sentenza definitiva che condanna l' Asl Toscana Nord Ovest al risarcimento di una coppia, riconoscendo un importo complessivo di circa 800mila euro. Questa somma deriva dalla morte della loro neonata, avvenuta solamente due ore dopo il parto nella struttura ospedaliera di Portoferraio, sull'isola d'Elba. Il verdetto, emesso dopo quasi ventidue anni di controversie legali, pone presumibilmente fine a un iter giudiziario iniziato la mattina del 20 dicembre 2004. La decisione dei giudici conferma la responsabilità dell'ente sanitario per inadempimenti gravi nei confronti dei genitori, che hanno esperito numerosi ricorsi e impugnazioni nel corso dei decenni.

Dettagli tecnici e responsabilità medica

La vicenda si sviluppò a partire dal 18 dicembre 2004, quando una donna di trentanove anni si presentò all'ospedale con forti dolori al termine della gravidanza. Due giorni dopo, l'ostetrica di turno rilevò la rottura del sacco amnio-coriale e allertò immediatamente il ginecologo. Durante l'esame, il medico diagnosticò la presenza di meconio, ovvero le feci della neonata, all'interno del liquido amniotico, rendendo necessario un parto cesareo. La bambina nacque ma cessò di respirare dopo sole due ore, portando l'autopsia a dichiarare la morte per insufficienza respiratoria acuta dovuta ad aspirazione massiva di meconio.

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I consulenti tecnici nominati dai giudici hanno evidenziato come l'inadempimento sanitario abbia causato il decesso attraverso specifici malfunzionamenti. Nello specifico, le indagini hanno identificato il guasto dell'apparecchio cardiotocografico, la ritardata esecuzione dell'operazione cesarea e l'omessa aspirazione del meconio dalla trachea della neonata subito dopo la nascita. Questi errori tecnici sono stati classificati come astrattamente idonei a provocare l'evento dannoso verificatosi, confermando il nesso causale tra la negligenza medica e la tragica conseguenza.

Viste delle parti e contestazioni legali

Il fronte penale del caso si era già chiuso con un'archiviazione, ma il procedimento civile è proseguito per anni portando alla condanna dell'Asl. Gli esperti hanno sollevato seri rilievi sulla mancata esecuzione dei controlli cardiotocografici e auscultatori dopo le 15:30 del 19 dicembre 2004. Questa omissione avrebbe drasticamente ridotto le probabilità di cogliere tempestivamente elementi di sofferenza fetale, diminuendo le chance di prevenire il decesso della piccola. La perizia sottolinea come un monitoraggio continuo avrebbe potuto permettere di anticipare la decisione e l'esecuzione del cesareo, prevenendo interamente o in gran parte i danni successivamente verificatisi.

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Un punto cruciale della disputa legale riguardava i tempi di intervento tra l'allarme dell'ostetrica e il parto effettivo. La distanza temporale, pari a poco meno di due ore, è stata considerata eccessiva dalle perizie di primo e secondo grado. I medici esperti hanno affermato che un'estrazione più precoce del neonato avrebbe ridotto il periodo di esposizione del feto alla situazione di rischio, diminuendo conseguentemente la probabilità che l'inalazione di meconio si verificasse. Tale valutazione ha sostenuto la tesi della famiglia riguardo alla negligenza nella gestione dell'emergenza ostetrica.

Impatto economico e risarcimento finale

Sulla base delle accertate responsabilità, la Corte d'appello ha stabilito un risarcimento diretto di 616mila euro a titolo di danno per i genitori. A questa cifra base si sono aggiunti gli interessi legali maturati nel corso di oltre vent'anni di contenzioso, portando il totale da versare a una somma superiore agli 800mila euro. L'importo complessivo riflette non solo il danno biologico e morale subìto dalla famiglia, ma anche il lungo lasso di tempo durante il quale hanno atteso giustizia per la perdita della loro figlia.

Questa sentenza rappresenta un capitolo conclusivo in una storia che ha coinvolto profondamente la comunità locale e i familiari, rimasti in attesa di un riconoscimento giuridico per quasi due decenni. La condanna dell'Asl Toscana Nord Ovest segnala una presa di posizione chiara della magistratura toscana sugli standard di sicurezza negli ospedali e sulla responsabilità professionale del personale medico. I prossimi passi prevedono l'esecuzione materiale del pagamento da parte dell'ente sanitario, chiudendo definitivamente le vicende legali legate a questa tragica vicenda del 2004.