Asma grave: anti-Il5 migliorano sintomi e qualità di vita

I farmaci anti-interleuchina-5 hanno trasformato la gestione dell'asma eosinofilica, riducendo le riacutizzazioni e migliorando la qualità della vita dei pazienti. Necessario un approccio multidisciplinare e personalizzato.

La gestione dell' asma grave ha subito una trasformazione significativa grazie all'introduzione di farmaci anti-interleuchina-5 (anti-Il5), in particolare nella forma eosinofilica della malattia. Questi farmaci hanno dimostrato di migliorare il controllo dei sintomi e, di conseguenza, la qualità della vita dei pazienti.

Vincenzo Patella, presidente della SIAAIC (Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica), sottolinea l'importanza di un approccio multidisciplinare e personalizzato nella cura dell'asma grave, focalizzato sulla prevenzione delle riacutizzazioni e sulla riduzione del carico di malattia, che spesso impatta negativamente sulla vita quotidiana dei pazienti. L'asma grave colpisce circa l'8-10% della popolazione italiana, ma fortunatamente la maggior parte dei casi (95%) presenta forme lievi o moderate.

Tuttavia, le forme gravi, pur essendo meno frequenti, rappresentano oltre il 90% della spesa totale per il trattamento dell'asma, evidenziando la necessità di un'attenzione particolare e di un approccio efficiente in termini di sostenibilità delle cure. Una delle sfide principali nella gestione dell'asma grave risiede nella sua eterogeneità. L'asma non è una singola malattia, ma si manifesta con diversi fenotipi, richiedendo una diagnosi accurata e un trattamento mirato.

Un altro problema significativo è il ritardo diagnostico: molti pazienti con sintomi gravi ricevono la diagnosi solo dopo un accesso al pronto soccorso o un ricovero ospedaliero, indicando una necessità di migliorare i percorsi diagnostici e di sensibilizzare i medici di base. Inoltre, l'uso eccessivo di corticosteroidi e la presenza di comorbidità, come la rinosinusite, la poliposi e le allergie alimentari, complicano ulteriormente la gestione della malattia.

In questo contesto, i farmaci anti-Il5 rappresentano un'innovazione terapeutica importante, agendo sulla riduzione delle riacutizzazioni, del consumo di steroidi sistemici e degli accessi ospedalieri. Questo si traduce in una stabilizzazione dei sintomi, un miglioramento della funzione respiratoria e un impatto positivo sulla qualità della vita dei pazienti. La riduzione del carico terapeutico, ovvero la semplificazione del regime farmacologico, è un obiettivo fondamentale per migliorare l'aderenza alle cure e la qualità della vita dei pazienti.

Ridurre l'uso di corticosteroidi significa anche minimizzare gli effetti collaterali associati, come il diabete, l'osteoporosi e altre complicanze. L'obiettivo è raggiungere la stabilità clinica del paziente con il minimo trattamento possibile, evitando effetti indesiderati e garantendo una piena autonomia e una vita quotidiana più normale.

L'evoluzione delle terapie, con farmaci ad azione prolungata che consentono somministrazioni meno frequenti (da mensili a due volte l'anno), rappresenta un vantaggio significativo per i pazienti, migliorando la loro percezione della malattia e la loro accettazione del trattamento. Siaaic e Sip (Società Italiana di Pneumologia) si stanno impegnando attivamente per migliorare l'assistenza ai pazienti con asma grave attraverso l'istituzione di un registro nazionale Sani (Severe Asthma Network in Italy), che raccoglie dati clinici e funzionali provenienti da centri di tutta Italia, consentendo un monitoraggio continuo dei pazienti e un miglioramento continuo delle terapie e dell'assistenza





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