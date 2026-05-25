Asma Mhalla's 'Diléviathan': A New Regime and the Future of Control

Asma Mhalla, a specialist in technology and geopolitics, explores the transformation of power in her book 'Diléviathan', where Big Tech and Big State are seen as structural and symbiotic in control. She discusses the role of technologies of control, the sense of loneliness, and cognitive saturation in this new regime. Mhalla also references Jean Baudrillard and Byung-Chul Han in her analysis, highlighting the impact of technological advancements and the blurring of reality and appearance.

La sostituzione non è da poco. Significa in fondo che la profezia fantascientifica, Gibson, Dick, i profeti adempiuti, cioè quelli le cui profezie si sono davvero già realizzate, vengono da noi sostituite con imperativi civili.

Asma Mhalla, specialista di politica e geopolitica della tecnologia, fa parte del Laboratoire d’Anthropologie Politique de l’EHESS/CNRS e insegna alla Columbia University, ha forgiato il sintagma del Léviathan a due teste: Big Tech e Big State, non visti però come nemici e rivali ma come complici strutturali e simbiotici nel controllo. La quarta di copertina sintetizza in maniera tanto efficace quanto drammatica i temi che costruiscono il libro:, tecnologie di controllo camuffate in nome della sicurezza, senso di solitudine, saturazione cognitiva.

Dice anche «Byung-Chul Han incontra Mark Fisher in questo fondamentale manuale di lotta cognitiva». In realtà non cita né Han né Fisher, ma in profondo il libro ha da fare con i due filosofi quando enuncia con coraggio - scoprendo il tema cardine del volume - nel dire che: «Questa non è una crisi della democrazia, ma lo smottamento verso un nuovo regime».

Le crisi - si sa - possono ammettere una guarigione, lo smottamento è invece una modificazione radicale del territorio senza possibilità di ritorno. È il regime che Mhalla descrive col nome di Diléviathan in cui Trump ha il ruolo dello showman e Musk quello di ingegnere del codice , identici nella funzione che non governa ma programma e, pur non impedendoci di pensare, ci tiene talmente occupati finché non sapremo più come e cosa fare.

Fluxocrazia come forma di governo, l’État-flux come architettura del potere, insignificante sui temi sociali, totale nel controllo. Per situare culturalmente posizione e pensiero di Asma Mhalla si deve tornare indietro fino ai giorni in cui lo stesso problema appariva come qualcosa di riconoscibile.

Si deve cioè arrivare a quandocon la capacità di individuare e mettere in evidenza quella decisiva trasformazione per cui il potere non si limita più a imporre norme ma modella un mondo in cui l’esperienza è mediata dalla visibilit à. Ciò che conta davvero non è ciò che accade ma ciò che appare. La vita vive una sorta di diplopia, si osserva, si rappresenta.

Il Debord che interessa davvero Mhalla è quello dei(1988), il Debord più tardo e più tetro: la categoria dello Spettacolare integrato, rinnovamento tecnologico senza sosta, fusione Stato-economia, presente perpetuo, qualcosa che in effetti è già la filosofia tecnica del Diléviathan. Amazon è nata nello stesso anno. Yahoo era in arrivo. Timing impeccabile .

Se in Debord il reale per quando deformato continua ad esistere, per Jean Baudrillard - con cui Mhalla fa i conti - non esite più una realtà nascosta dietro le immagini dal momento che le immagini non rimandano più a nulla di originario. Per Baudrillard si produce piuttosto una sorta di mondo autonomo in cui la distinzione tra vero e falso perde qualsiasi consistenza.del 1981 di Baudrillard.

Trump è solo il simulacro di fascismo che tenta di imitarne i codici, la retorica della purificazione, il culto del capo, proprio come Disneyland che esiste per far credere che il resto dell’America sia reale mentre è vero il contrario. Il simulacro esiste per convincerci che la democrazia sia ancora in piedi ed esista.costruito un lessico per la malattia del presente, l’edonia depressa come piacere senza godimento, l’impotenza riflessiva, come sapere che tutto va male e credere di non poter fare nulla(2009) è la struttura concettuale su cui si basa il libro di Asma Mhalla.

Stesso respiro corto, stessa diagnosi, stessa rassegnazione apparente. La frase manifesto di Fisher mutata da Jameson e Žižek:, proprio l’esatta sintesi dell’incipit mhalliano.

«Vediamo che tutto sta crollando eppure andiamo avanti come se niente fosse» e anche: «Siamo costretti ad accettare di vivere malati senza avere la forza di guarire». , una sorta di lenta cancellazione del futuro mentre Mhalla rivendica l’urgenza del presente. Forse il pensatore con il quale l’autrice converge nell’analisi è Byung-Chul Han, filosofo coreano berlinese che ha negli anni messo insieme il più articolato vocabolario del disagio contemporaneo.

Loseduce invece che reprimere, non più controllo dei corpi ma controllo dei clic. L’idea di Mhalla per cui. La differenza sta però nel fatto che mentre Han offre una filosofia, Mhalla prova a scrivere un atto d’accusa e lo fa citando espressamente Shoshana Zuboff e il suo straordinario(Luiss University Press 2019) seicento pagine di analisi profonda che hanno solidificato un vocabolario e dato il via ad un pensiero che ha segnato un’intera stagione intellettual





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