Le forze Houthi si avvicinano ad Aden mentre le divisioni interne indeboliscono la difesa. La popolazione affronta bombardamenti e povertà estrema.

Il 20 novembre 2026, la città di Aden, in Yemen, si trova al centro di una drammatica escalation militare. Le forze dei ribelli Houthi, allineate all'Iran, stanno avanzando verso la capitale temporale dello Yemen, riducendo la distanza dai difensori governativi a sole 80 chilometri nella regione montana a nord e 110 chilometri lungo una strada nel deserto a ovest. Questa pressione militare crescente ha costretto i residenti a confrontarsi con una scelta disperata: rimanere sotto il fuoco di missili e droni o fuggire verso una campagna già devastata dalla povertà.

Avanzata Houthi e Resistenza Locale

I membri delle Forze di sicurezza nazionale hanno istituito nuovi posti di blocco mentre le misure di sicurezza vengono rafforzate a causa dei timori che le forze Houthi si stiano avvicinando ad Aden. La città, che non ha subito conflitti su larga scala dalle sanguinose battaglie di strada del 2015, è ora bersaglio di attacchi missilistici frequenti. Tariq Abdul Rahman, ex militare che vive ad Aden con la sua famiglia, ha descritto la situazione come fonte di un'ansia costante, segnalando il lancio di razzi in modo sconvolgente.

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I difensori all'interno di Aden, posizionata su un vulcano estinto che si affaccia sull'Oceano Indiano, hanno risposto scavando trincee, erigendo barricate di terra e attirando rinforzi sulle strade che conducono alla linea del fronte. Nonostante questi sforzi, la situazione rimane critica. La guerra civile yemenita, ripresa quest'estate dopo una tregua durata quattro anni, ha visto i ribelli Houthi avanzare su quasi tutti i fronti, sfruttando la mancanza di ostacoli naturali lungo le rotte desertiche verso la città portuale.

Divisioni tra Fazioni e Sostenitori Gulfiani

La capacità di resistenza del governo è severamente compromessa dalle forti discordie tra le varie fazioni rivali e tra i loro sostenitori nel Golfo. Secondo gli analisti, queste divisioni politiche hanno minato gli sforzi per fermare l'avanzata degli Houthi, rischiando di paralizzare la difesa della città. Mohammed al-Basha, analista dellothinktank britannico Royal United Services Institute, ha sottolineato che, sebbene le forze condividano un nemico comune, non condividono obiettivi politici, priorità territoriali o volontà di combattere.

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Una delle cause principali di questa frammentazione risiede nelle tensioni tra le fazioni meridionali e il governo centrale. Le bandiere esposte ai controlli stradali ad Aden appartengono allo storico Stato dello Yemen del Sud, unificato con il nord nel 1990, simboleggiando l'obiettivo finale di alcuni gruppi di invertire tale unificazione. L'inverno scorso, fazioni sostenute dall'Arabia Saudita e il Consiglio di Transizione Meridionale (STC), appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti, hanno combattuto per settimane per il controllo del territorio. Questo conflitto ha portato gli Emirati Arabi Uniti a ritirarsi dalla coalizione militare contro gli Houthi e a causare la scissione di una fazione sostenuta dall'Arabia Saudita dallo STC.

L'STC non ha partecipato ai combattimenti più recenti contro gli Houthi, pur sostenendo di difendere Aden e il sud se necessario. Il portavoce dell'STC, Anwar al-Tamimi, ha criticato l'efficacia degli sforzi governativi per imporre un chiaro comando e controllo sulle forze anti-Houthi. Al-Tamimi ha aggiunto che le richieste politiche dell'STC, incluso un referendum sulla secessione meridionale, devono essere affrontate, rifiutandosi di inviare soldati in offensive senza una strategia chiara o una via verso un accordo politico.

Impatto Umanitario e Prospettive Future

Per i civili come Abdul Rahman, la crisi ha conseguenze devastanti che vanno oltre i combattimenti. Dopo trenta anni di servizio militare, Abdul Rahman convive con la famiglia di nove persone in una modesta casa di tre stanze, lottando per il sonno a causa delle esplosioni dei missili che colpiscono strade, mercati e case. L'ansia per il futuro della famiglia si somma alle difficoltà economiche, poiché gli stipendi statali a malapena coprono le spese vitali. Abdul Rahman deve denaro ai negozi locali, sentendosi in colpa per i debiti in aumento, e teme che la guerra intensifichi il suo distress finanziario.

La mancanza di una strategia unitaria e la frammentazione politica lasciano la popolazione in uno stato di incertezza assoluta. Abdul Rahman non sa se rimanere in città o provare a tornare in campagna, sapendo che il futuro appare oscuro in entrambi i casi. Inoltre, non è sicuro che la sua famiglia possa permettersi nemmeno il biglietto per fuggire. Le conchiglie cadono a caso, terrorizzando la gente e lasciando senza risposta le domande fondamentali su ciò che porterà domani, mentre le forze Houthi continuano la loro marcia verso Aden.