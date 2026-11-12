Assalto a Broken Head: banda ruba tre auto dalla villa di Chris Hemsworth

Quattro uomini armati irrompono nella tenuta di Chris Hemsworth a Broken Head la notte dell'11 novembre, rubando tre veicoli nonostante la sicurezza.

L'attore Chris Hemsworth e sua moglie Elsa Pataky sono stati vittime di un'irruzione armata nella loro residenza a Broken Head, in Australia. La banda criminale ha sottratto tre veicoli durante la notte, sfruttando una finestra temporale in cui la famiglia dormiva. L'incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba di mercoledì 11 novembre, quando quattro uomini hanno scavalcato le recinzioni della proprietà.

I dettagli dell'irruzione notturna

Le indagini hanno confermato che quattro uomini con il volto coperto da passamontagna sono penetrati nel garage della villa. Due di questi individui erano armati di coltello durante l'operazione. I malviventi hanno portato via tre veicoli parcheggiati con le chiavi all'interno: una BYD, un Ram e un pick-up Ford Raptor. La proprietà, situata nella zona di Broken Head, è stata acquistata nel 2014 per 7 milioni di dollari e oggi è valutata oltre i 75 milioni di dollari.

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Il ruolo di Elsa Pataky e le indagini

Elsa Pataky è stata la prima a notare anomalie. Intorno alle due di notte, l'attrice si è svegliata a causa degli abbaio dei cani di famiglia, ma è tornata a dormire senza sospettare nulla. Nella mattinata successiva, controllando le immagini delle telecamere di sorveglianza, ha scoperto l'intrusione. Intorno alle 7.30 la coppia ha allertato la polizia, avviando le procedure formali per il furto. Gli investigatori hanno delimitato la scena del crimine per raccogliere prove.

Recupero dei veicoli rubati

Le autorità hanno localized due delle vetture sottratte in tempi brevi. La prima è stata trovata a Coraki, a un'ora di distanza dalla villa. La seconda è stata individuata a Tabulam, a oltre due ore di distanza. Della terza auto, invece, non c'è ancora traccia. Al momento, non risultano persone formalmente incriminate per i reati commessi durante l'irruzione nella residenza della famiglia Hemsworth.

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Sicurezza della "Fortress Hemsworth"

La tenuta di 4,2 ettari è conosciuta dai residenti come "Fortress Hemsworth" per il suo alto livello di protezione. La struttura include una strada privata con cancello, videosorveglianza di ultima generazione e una piscina a sfioro da 50 metri. Sono presenti anche una spa, un bagno turco, una sala cinema, una palestra interna e aree di allenamento all'aperto. La proprietà dispone di un sistema di pannelli solari sul tetto e una pista da dirt bike costruita su misura.

Impatto sulla famiglia Hemsworth

La famiglia Hemsworth era presente durante il furto con i tre figli: India, di 14 anni, e i gemelli Sasha e Tristan, di 12. La villa include recentemente un campo da tennis regolamentare, aggiunto di recente dal valore stimato di quasi 150mila dollari. L'evento ha segnato un punto di svolta nella percezione della sicurezza della proprietà, nonostante l'imponente sistema di difesa installato negli anni sulla costa australiana.