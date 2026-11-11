Assalto in Avezzano: polizia arresta aggressore in centrometro del bar

Nel centro di Avezzano un aggressore è stato fermato dalla polizia che ha dissuaso un violento attacco su una giovane donna. L'identificazione e l'incarcerazione avvengono immediatamente.

Mentre la sera si svolgeva una tranquilla serata nei pressi del centro di Avezzano, in provincia dell'Aquila, un uomo si è dimesso in furia di alterazione davanti a una giovane donna che era in compagnia di amici all'esterno di un bar. Il sospetto è stato prontamente fermato da due poliziotti fuori servizio e da operatori del Commissariato di Polizia di Avezzano. L'uomo senza documenti è stato subito immobilizzato, portato al commissariato per l'identificazione e per i necessari accertamenti.

Dettaglio dell'incidente

L'aggressore, identificato solo come cittadino straniero senza fissa dimora, è intervenuto vocalmente, avvicinandosi rapidamente alla donna e iniziando a palpeggiarla. Ha costretto la vittima a stare immobile contro una ringhiera contestuale ai tavoli del bar, con la persistenza di un comportamento aggressivo. I testimoni presenti hanno subito chiamato il 112 e poi, i poliziotti hanno bloccato e fermato l'attore.

Also read Milan su Tresoldi: assalto all'attaccante del Club Brugge

La polizia ha raccolto una denuncia formale dalla vittima e testimonianze di presenti, che è rimasta adottata in sicurezza. L'identificativo fixato senza documenti è stato collegato al caso di reazione immediata da parte delle autorità vigenti.

Reazioni dei protagonisti

Il personale del bar ha sottolineato l'importanza dell'immediatezza della risposta dei due addetti alla sicurezza e della rapidità con la quale sia stata intervenuta la polizia di Avezzano. La donna coinvolta è stata accompagnata dallo staff a un punto di sicurezza prima di essere presa in custodia. L'associazione di polizia ha ribadito che la risposta tempestiva ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Advertisement

Il responsabile della polizia di Avezzano ha spiegato che l'intervento "è stato effettuato in piena coerenza con il protocollo di sicurezza interno, senza l'impiego di tecniche di minaccia inutili, ma con l'intento di fermare l'aggressore e garantire la sicurezza della donna e del pubblico."

Conseguenze e prossimi passi

In seguito all'arresto, l'individuo contrario a tutte forme di violenza è attualmente in custodia e il caso è stato devoluto all'Autorità Giudiziaria di Avezzano. La polizia di riferimento ha promesso di avviare una procedura investigativa completa e di trattare con rigore tutte le prove raccolte sul luogo. Secondo le autorità, la vittima sarà tenuta a rimanere sotto custodia per la durata del processo. L'incidente fornisce un esempio della capacità della polizia locale di intervenire in modo rapido e assertivo in situazioni di violenza pubblica.