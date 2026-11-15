Assalto ultrà a pullman tifosi Lanciano A14: D'Eramo denuncia assenza controlli

Massimiliano D'Eramo del Sindacato Autonomo di Polizia denuncia l'assalto alla A14. 50-70 ultrà hanno colpito il bus del Lanciano. La manovra in terzia corsi ha evitato collisioni mortali tra veicoli e tifoseria.

L'episodio violento è avvenuto stamattina lungo l'autostrada A14, nel tratto tra Ascoli Piceno e la provincia di Teramo. Un gruppo di circa 50-70 sostenitori della squadra del Giuliana ha attaccato il pullman dei tifosi dell'A.S.D. Lanciano in transito. Le due tifoserie non sono entrate direttamente in contatto fisico, ma i veicoli abruzzesi sono stati colpiti ripetutamente mentre marciavano.

Dettagli dell'assalto ultrà sulla A14

I tifosi giuliesi, con il volto travisato e presumibilmente armati, hanno raggiunto il mezzo che trasportava i supporter abruzzesi. La situazione si è fatta critica poiché gli aggressori erano presenti sulla carreggiata stessa, creando un pericolo estremo per tutti i presenti. La velocità dei veicoli in transito raggiungeva i 130 chilometri orari, rendendo ogni contatto potenziale letale.

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La manovra in terzia corsi dei conducenti

La prontezza di riflessi e il sangue freddo dei due autisti del pullman del Lanciano hanno permesso di scongiurare il peggio. I conducenti, notata la presenza di persone incappucciate sul ciglio della carreggiata, hanno effettuato una manovra in terza corsia. Questa azione evitativa ha consentito al bus di allontanarsi rapidamente dalla zona del conflitto senza subire danni maggiori o vittime.

Denuncia del Sindacato Autonomo di Polizia

Massimiliano D'Eramo, segretario provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia di Ascoli Piceno, ha lanciato un durissimo grido d'allarme. Il sindacato punta il dito contro l'assenza di controlli preventivi durante gli spostamenti delle tifoserie. D'Eramo critica la cosiddetta logica del giorno dopo, fatta di indignazione momentanea e ricerca di capri espiatori a danni ormai avvenuti.

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Prevenzione e sicurezza nelle partite

Il segretario del Sap pone una domanda cruciale sul valore della prevenzione: quanto deve ancora accadere prima che si comprenda la necessità di interventi proattivi. Non possiamo aspettare che ci scappi il morto per agire con la dovuta serietà. La presenza di persone sulla carreggiata e la velocità dei veicoli dimostrano quanto la situazione possa degenerare rapidamente in tragedia.

Conseguenze e prossimi passi delle autorità

L'incidente mette in luce la necessità di un monitoraggio più rigoroso durante i viaggi delle squadre di calcio. I conducenti del Lanciano sono stati i veri eroi di questa situazione, evitando collisioni dirette con aggressori armati. La comunità sportiva e le forze dell'ordine devono confrontarsi con queste dinamiche per evitare che il far west diventi la regola negli spostamenti delle tifoserie italiane.