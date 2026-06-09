Asse geopolitico Iran-Russia-Cina: l'antisemitismo come arma per destabilizzare l'Occidente

Un rapporto del Dipartimento di Stato americano denuncia l'uso strategico dell'antisemitismo da parte di Iran, Russia e Cina per minare le democrazie occidentali. La crescente diffusione di odio antiebraico in Cina, orchestrata dallo Stato, mira a colpire gli USA isolando Israele. Il rapporto potrebbe ridescrivere gli attacchi alle comunità ebraiche come interferenze straniere.

Nello scacchiere internazionale si sta strutturando un asse geopolitico unito dal collante ideologico dell'antisemitismo. I grandi regimi autoritari Iran , Russia e Cina utilizzano l'antisemitismo come leva per scardinare dall'interno le democrazie occidentali e minare la fiducia dell'opinione pubblica nelle istituzioni liberali.

A definire i contorni di questa minaccia è un dettagliato rapporto del Dipartimento di Stato americano, trasmesso al Congresso il 26 maggio. Il documento evidenzia come Iran, Russia e Cina abbiano integrato narrazioni, minacce e attacchi antisemiti con l'intento sistematico di provocare paura e destabilizzare l'Occidente.

Questo rapporto potrebbe spingere gli USA e le istituzioni occidentali a non considerare più le aggressioni contro le comunità ebraiche come episodi di estremismo domestico, ma a valutarli come precisi tentativi di interferenza straniera volti a ridefinire gli equilibri globali. Se l'uso dell'antisemitismo volto a creare crepe all'interno delle democrazie occidentali è prevedibile da parte dell'Iran, il fenomeno assume un'altra valenza nel caso della Russia e, in misura ancora maggiore, della Cina, paese storicamente considerato estraneo all'antisemitismo.

Questa collaborazione tra i tre Paesi rivela un piano preciso per dividere i paesi occidentali. L'inviata speciale di Israele per la lotta all'antisemitismo ed ex parlamentare, Michal Cotler-Wunsh, afferma che l'obiettivo di questo sforzo comune è distruggere le basi stesse della convivenza civile e della libertà su cui si reggono i sistemi democratici. Cotler-Wunsh sottolinea che Cina, Russia e Iran prendono di mira sistematicamente l'ordine internazionale basato sulle regole al fine comune di provocare la caduta dell'Occidente.

La crescita del sentimento antiebraico in Cina rappresenta una novità storica e politica. Oltre a essere sempre stato considerato uno dei luoghi meno antisemiti al mondo, il Paese ha solidi legami diplomatici ed economici con Israele, avviati formalmente nel 1992. Anche durante la recente guerra mediorientale, Pechino ha mantenuto canali di dialogo aperto con lo Stato Ebraico e ha svolto il ruolo di mediatore nella guerra di Gaza e nel conflitto tra Israele e Iran.

Tuttavia, negli ultimi due anni si è registrata una crescita sistematica dell'antisemitismo, ormai diffuso in tre ambiti chiave: i media controllati dallo Stato, le università e le piattaforme social. Come sottolinea l'Inss, l'antisemitismo cinese non mira a colpire Israele e il suo popolo, ma a colpire indirettamente gli Stati Uniti, il più grande avversario geopolitico di Pechino. Lo scopo è screditare il modello democratico americano isolando Israele, il principale alleato di Washington in Medio Oriente.

In Cina, la crescita dell'odio contro gli ebrei è legata alle scelte del governo. Un legame dimostrato da uno studio del Jewish People Policy Institute pubblicato lo scorso febbraio. La ricerca spiega che in passato i contenuti antisemiti erano confinati negli angoli più marginali di internet. Oggi, invece, sono presenti nei canali ufficiali del web, nei telegiornali e nelle università cinesi.

Il mondo accademico è diventato un terreno fertile per questo fenomeno, mentre i media di Stato come il China Daily indicano continuamente gli Stati Uniti e Israele come gli unici colpevoli del caos nel mondo. Anche sui social network cinesi come Weibo, controllati da una censura rigidissima, i contenuti d'odio nei confronti degli ebrei aumentano ogni giorno.

Secondo il giornalista Josh Rogin, i commenti che paragonano Israele alla Germania nazista o le notizie false sulla ricchezza degli ebrei in America diventano virali perché il governo di Pechino lo permette. Il regime usa l'antisemitismo come una vera e propria arma diplomatica per attaccare gli Stati Uniti. Una tesi confermata anche da Aaron Keyak, vice inviato speciale del Dipartimento di Stato americano per il contrasto all'antisemitismo.

Quello che abbiamo visto dopo il 7 ottobre è stato un cambiamento drastico all'interno dei social media in Cina. L'antisemitismo è diventato più libero e privo di freni. L'internet cinese non è libero, dunque è una decisione consapevole da parte del governo cinese permettere che quel tipo di retorica aumenti notevolmente. L'Inss evidenzia come la Cina abbia avuto un ruolo indiretto nel fomentare le mobilitazioni pro-Palestina nelle università americane





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