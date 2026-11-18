Il Tribunale del Lavoro di Prato stabilisce che per ottenere l'assegno familiare basta la prova di paternità. Il padre poligamo senegalese ha vinto contro l'Inps per i 9 figli residenti all'estero.

Il Tribunale del Lavoro di Prato ha emanato una sentenza storica che riconosce il diritto alla prestazione economica dell'assegno familiare per tutti gli undici figli di un operaio senegalese poligamo. La decisione ribalta i precedenti dinieghi dell' Inps, affermando chiaramente che la convivenza o il matrimonio con la madre non sono prerequisiti obbligatori per l'accesso alla misura di sostegno.

Il ricorso è stato presentato da un lavoratore impiegato in una tintoria situata a Vaiano, nel territorio della provincia di Prato. Il dipendente, regolarmente soggiornante in Italia, aveva richiesto la prestazione per l'intera prole, inclusa la parte costituita da nove minori che risiedono stabilmente nel Senegal, il paese d'origine del cittadino.

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Le motivazioni della sentenza del giudice

Nelle motivazioni della pronuncia, il giudice ha sottolineato come sia fondamentale distinguere tra il requisito della filiazione e quello della convivenza familiare. È stato accertato documentalmente che il lavoratore è il padre biologico di tutti i nove bambini residenti in Africa, elemento ritenuto sufficiente e inderogabile per far scattare il diritto alla prestazione economica prevista dalla normativa vigente.

La corte ha precisato che la circostanza per cui i minori non siano nati dall'unione con la moglie italiana, o comunque con la partner del matrimonio trascritto nei registri italiani, non costituisce alcun motivo di esclusione dal nucleo familiare ai fini dell'ottenimento dell'assegno. La prova documentale del rapporto di filiazione è l'unico elemento giuridicamente rilevante per la concessione del beneficio.

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Il rifiuto iniziale dell'Inps e la strategia legale

Inizialmente, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale aveva respinto la domanda del lavoratore, imponendo un adempimento tecnicamente impossibile. L'Inps chiedeva di integrare la pratica con uno stato di famiglia unico comprensivo di tutti gli undici figli, un documento anagrafico che non poteva essere emesso dalle autorità competenti per i minori nati fuori dal matrimonio trascritto in Italia.

Successivamente, il rigidismo dell'ente previdenziale si è accentuato aggiungendo tra le motivazioni del rigetto l'assenza di convivenza materiale tra il padre e i figli residenti all'estero. Assistito dall'avvocata Anna Maria Ventrella, il lavoratore ha impugnato il diniego davanti al Comitato provinciale dell'Inps, che aveva confermato la posizione negativa dell'ente, spingendo la famiglia verso la via giudiziaria.

Impatto normativo e conseguenze pratiche

La sentenza del Tribunale di Prato stabilisce un precedente importante che smentisce l'interpretazione restrittiva utilizzata dalle circolari amministrative dell'Inps. Il giudice ha chiarito che tali circolari non possono essere utilizzate per negare un diritto previsto dalla legge, anche in presenza di una mancata convivenza fisica con il genitore.

Questa decisione ha dirette conseguenze pratiche per i cittadini stranieri che versano in condizioni familiari simili, garantendo che la prestazione economica non venga negata a causa di barriere burocratiche irragionevoli o di interpretazioni rigide sulla composizione del nucleo. Il lavoratore ha così ottenuto il pieno riconoscimento delle proprie ragioni per l'intera prole.

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Dettagli della famiglia e contesto normativo

La famiglia in questione è composta da undici figli in totale. Due di essi sono nati dall'unione celebrata nel paese d'origine e regolarmente trascritta nei registri italiani, mentre gli altri nove sono nati da relazioni con altre donne e sono rimasti nel Senegal. Il padre, operaio in Italia, garantisce il sostentamento economico di tutti i minori, confermando la natura sostanziale del suo ruolo genitoriale.

La pronuncia ribadisce che l'accesso agli assegni familiari dipende esclusivamente dalla prova documentale del rapporto di filiazione, a prescindere dallo status matrimoniale dei genitori o dalla residenza geografica dei minori. Questo orientamento giudiziale promuove un'interpretazione più equa e aderente alla realtà delle famiglie multiculturali e transnazionali in Italia.