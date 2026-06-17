Assegno sociale, domanda più semplice: le nuove modalità per richiederlo

L'INPS ha semplificato la procedura di domanda per l'assegno sociale ordinario, introducendo la precompilazione automatica di alcuni dati anagrafici e nuovi strumenti informativi per guidare l'utente. Ecco tutti i dettagli su requisiti, importo e come presentare la richiesta.

L' INPS ha recentemente annunciato una significativa semplificazione della procedura di domanda per l' assegno sociale ordinario, un importante sostegno economico destinato a persone in condizioni di bisogno.

A partire da ora, il sistema sarà in grado di precompilare automaticamente alcuni dati anagrafici dell'utente, come lo stato civile e la cittadinanza, recuperandoli direttamente dagli archivi disponibili. Questo intervento, realizzato nell'ambito delle attività di innovazione digitale legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), mira a rendere il processo di richiesta più rapido e intuitivo, riducendo gli errori e la necessità di assistenza da parte delle strutture territoriali dell'istituto.

L'assegno sociale ordinario viene erogato per tredici mensilità e per il 2026 l'importo è fissato a 546,24 euro al mese. Per poter beneficiare di questo aiuto, è necessario soddisfare una serie di requisiti. Innanzitutto, il richiedente deve avere un reddito annuo inferiore a 7.101,12 euro, nel caso di persona non coniugata. Il sostegno spetta sia ai cittadini italiani che a quelli stranieri, a patto che risiedano effettivamente in Italia e che abbiano un permesso di soggiorno di lungo periodo.

Inoltre, è richiesto un soggiorno continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni. La domanda può essere presentata online attraverso il sito www.inps.it, seguendo il percorso dedicato a sostegni, sussidi e indennità per persone a basso reddito, e autenticandosi tramite Spid o Cie. In alternativa, ci si può rivolgere ai patronati, agli intermediari autorizzati o telefonare al contact center multicanale al numero verde 803 164 da rete fissa o al 06 164164 da cellulare.

Le novità introdotte non si limitano alla precompilazione dei dati. Sono stati implementati anche messaggi contestuali ed esplicativi che appaiono durante la compilazione, per chiarire i requisiti, le casistiche particolari e la documentazione necessaria, soprattutto in relazione alla posizione del coniuge, ai dati di separazione o divorzio, agli obblighi dichiarativi sui redditi e agli elementi rilevanti ai fini istruttori.

Per quanto riguarda il requisito del soggiorno legale, sono stati introdotti controlli bloccanti che consentono di proseguire la compilazione solo se la data di inizio soggiorno è coerente con il requisito normativo. L'utente può inoltre contare su strumenti informativi specifici per dichiarare eventuali periodi di assenza dal paese, indicando le motivazioni e allegando documentazione utile.

Per i cittadini extracomunitari, è stata creata una sezione dedicata all'acquisizione delle informazioni sui titoli di soggiorno validi, con inserimento automatico dei dati se disponibili, ma con possibilità di modifica. Queste migliorie, secondo l'INPS, perseguono l'obiettivo di incrementare il numero di utenti in grado di completare autonomamente la domanda, riducendo dubbi, errori e richieste di assistenza.

La semplificazione è un passo importante per garantire un accesso più equo e veloce a questo fondamentale sostegno sociale, che rappresenta una rete di protezione per le fasce più deboli della popolazione





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