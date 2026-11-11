Assegno Unico 2026: Date accredito e importi per le famiglie

Scopri quando arriva l'accredito dell'Assegno Unico novembre 2026, gli importi massimi e minimi aggiornati e le novità per i nuclei familiari beneficiari.

L' Inps ha diramato il calendario ufficiale per l'erogazione delle rate mensili dell' Assegno Unico universale relative al mese di novembre 2026. Il versamento economico raggiungerà i conti correnti dei beneficiari tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre. Questa finestra temporale si applica specificamente ai nuclei familiari che percepiscono già la prestazione e non hanno apportato variazioni rispetto alle precedenti mensilità.

Calendario pagamenti e nuove domande

Per i cittadini che hanno presentato una nuova domanda durante il mese di ottobre, le tempistiche di ricezione del primo versamento subiscono un ritocco. In questi casi, l'accredito avverrà nell'ultima settimana di novembre, precisamente da lunedì 23 a sabato 28. Nello stesso arco temporale verranno liquidati anche eventuali conguagli, sia a credito che a debito, derivanti dall'aggiornamento della situazione Isee o da modifiche nella composizione del nucleo familiare.

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Struttura degli importi e fasce Isee

La quota base spettante per ciascun figlio minorenne nel corso del 2026 varia tra un minimo di 58,30 euro e un massimo di 203,80 euro mensili. L'importo inferiore è destinato ai nuclei che superano la soglia Isee massima, fissata per l'anno in corso a 46.582,71 euro, oppure a chi decide di non presentare la dichiarazione. La cifra più elevata è riservata invece alle famiglie con la situazione economica meno vantaggiosa.

Maggiorazioni e parametri futuri

L'assegno finale subisce integrazioni specifiche per nuclei numerosi, figli con disabilità e coppie dove entrambi i genitori percepiscono reddito da lavoro. Gli importi vengono rivalutati all'inizio di ogni anno in base all'andamento dei prezzi al consumo. Per il 2027, ipotizzando un incremento inflazionistico del 2,9%, la quota minima potrebbe salire a circa 60 euro, mentre il massimo raggiungerebbe i 209,70 euro mensili.

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Impatto statistico e durata del beneficio

Nei primi sei mesi del 2026 sono stati erogati 9,9 miliardi di euro, a cui si aggiungono i 19,8 miliardi del 2025. L'Inps conferma che 6.095.716 nuclei familiari hanno ricevuto almeno un assegno, coinvolgendo 9.613.178 figli. Il sostegno decorre dal settimo mese di gravidanza e si estende fino alla maggiore età, senza limiti di età per i disabili.

Condizioni per i giovani over diciotto

Dopo i 18 anni e fino ai 21 anni, l'importo viene riconosciuto solo se il giovane frequenta corsi di studio o formazione, svolge tirocini o attività lavorative con redditi inferiori a 8mila euro annui, risulta disoccupato iscritto al centro per l'impiego o svolge servizio civile universale. Questi criteri garantiscono che il supporto economico rimanga mirato alle esigenze reali dei giovani adulti ancora a carico.