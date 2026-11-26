Dal 2027 l'Assegno Unico cresce del 3,2%. Scopri gli importi aggiornati, i nuovi limiti Isee e le simulazioni per le famiglie italiane su come cambia il bonus.

Le famiglie italiane riceveranno un importante supporto economico nell'anno 2027 grazie a una specifica rivalutazione dell'Assegno unico e universale. Il decreto governativo, firmato congiuntamente dai ministeri dell'Economia e del Lavoro e pubblicato ufficialmente sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito una rivalutazione dell'importo del 3,2% per l'anno in corso. Questo tasso di crescita si mostra significativamente più generoso rispetto alle previsioni iniziali, che avevano calcolato un incremento del 2,9%, e supera nettamente la percentuale dell'1,4% applicata durante l'anno 2026.

Meccanismo di adeguamento e scaglioni Isee

Il nuovo meccanismo di adeguamento economico opera su un doppio binario per garantire una copertura più ampia e una maggiore efficacia del beneficio sociale. Da un lato, il provvedimento determina un rialzo diretto degli assegni mensili base e delle relative maggiorazioni destinate a tutte le categorie di beneficiari. Dall'altro lato, il testo legislativo procede all'aggiornamento degli scaglioni Isee, una mossa strategica che amplia la platea di cittadini idonei a ricevere le somme massime o che impedisce a nuclei familiari di subire una decrescita dei benefici a causa di lievi variazioni nell'indicatore della situazione economica equivalente.

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Nuovi limiti Isee per l'importo pieno e minimo

L'aggiornamento dei parametri economici sposta in avanti i confini numerici utilizzati per calcolare il beneficio economico, modificando le soglie di accesso. La soglia per l'accesso all'importo pieno sale da 17.468,51 euro a 18.027,50 euro; i nuclei familiari che si collocano entro questo tetto riceveranno la cifra massima prevista dalla normativa vigente. Contestualmente, la soglia per l'importo minimo passa da 46.582,71 euro a 48.073,36 euro: superare questo limite o trovarsi in assenza di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) valida comporta l'erogazione della quota base ridotta.

Variazioni importi base per minori e adulti

L'incremento percentuale del 3,2% interessa trasversalmente tutte le tipologie di beneficiari, che comprendono dai figli minorenni ai giovani adulti tra i 18 e i 20 anni, fino ai nuclei familiari con figli affetti da disabilità. Per quanto riguarda la quota base mensile, il figlio minorenne con importo massimo passa da 203,80 euro a 210,30 euro al mese, registrando un incremento di 6,50 euro. La quota minima per lo stesso gruppo sale da 58,30 euro a 60,20 euro al mese. Per i figli tra i 18 e i 20 anni, l'importo massimo aumenta da 99,10 euro a 102,30 euro, mentre il minimo scende leggermente da 29,10 euro a 30,00 euro, mantenendo sostanzialmente invariato il valore reale per le fasce basse.

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Aggiornamento delle maggiorazioni mensili specifiche

Le maggiorazioni mensili subiscono un adeguamento proporzionale che tiene conto delle specifiche esigenze familiari. Per i figli under 21 non autosufficienti, il valore sale da 122,30 euro a 126,20 euro mensili. Per i minori con disabilità grave, l'importo aumenta da 110,60 euro a 114,10 euro, mentre per la disabilità media si passa da 99,10 euro a 102,30 euro. La maggiorazione per il terzo figlio in poi sale da 99,10 euro a 102,30 euro. Ulteriori aumenti riguardano la maggiorazione per entrambi i genitori lavoratori, che passa da 34,90 euro a 36,00 euro, e quella per le madri under 21, che sale da 23,30 euro a 24,00 euro. Le maggiorazioni per i figli successivi al secondo sono modulabili e decrescono progressivamente con l'aumento dell'Isee.

Impatto economico reale sulle famiglie con esempi

La simulazione dei benefici economici mostra variazioni significative a seconda della composizione del nucleo familiare e del reddito. Per una famiglia con un figlio minorenne e un Isee inferiore alla prima soglia, l'assegno sale di 6,50 euro al mese, pari a 78 euro in più all'anno. Una famiglia con un Isee di 25.000 euro, che nel 2026 percepiva 166,00 euro, nel 2027 riceverà 174,90 euro mensili, con un saldo positivo di 8,90 euro al mese. Per le famiglie con due figli, gli aumenti raddoppiano, portando a un guadagno annuo di 156 euro per le fasce a reddito minimo. Le famiglie numerose con tre figli under 18 passeranno da 710,50 euro a 733,20 euro mensili, ottenendo 272,40 euro extra annuali.