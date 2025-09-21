Assegno Unico: Via ai Pagamenti di Settembre il 22 e 23 del Mese

L'Inps ha fissato le date per l'erogazione dell'Assegno Unico di settembre. Scopri come e quando verranno effettuati i pagamenti, gli importi medi e i dettagli sui beneficiari.

Assegno Unico : Partono i Pagamenti di Settembre, Ecco le Date e gli Importi\Lunedì 22 settembre segna l'avvio degli accrediti relativi all' Assegno Unico Universale per i figli a carico. L' Inps ha stabilito questo calendario per garantire la corretta erogazione del sussidio alle famiglie aventi diritto. I pagamenti di settembre saranno completati il giorno seguente, martedì 23, in linea con le disposizioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Come da prassi, la prima rata del beneficio viene versata nell'ultima settimana del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Questa tempistica permette di gestire in modo efficiente il processo di liquidazione e di assicurare che le famiglie ricevano le somme spettanti nei tempi previsti. In aggiunta, nelle medesime date, verranno accreditati anche gli importi derivanti da eventuali conguagli, sia a credito che a debito, legati all'assegno. Ciò significa che, se durante i controlli sono state rilevate differenze negli importi dovuti, queste verranno regolarizzate in concomitanza con l'erogazione mensile, garantendo trasparenza e correttezza nella gestione dei fondi.\Gli Importi Erogati e le Cifre Chiave dell'Assegno Unico\Nei primi sette mesi del corrente anno, l'Inps ha destinato ingenti risorse all'Assegno Unico, a testimonianza dell'impegno del governo nel sostegno alle famiglie. In media mensile, sono state erogate somme a favore di 5.994.325 nuclei familiari, per un totale di 9.474.907 figli. L'investimento complessivo ha superato gli 11 miliardi e 457 milioni di euro, evidenziando l'importanza di questa misura nel panorama sociale italiano. L'Osservatorio sull'Assegno Unico dell'Inps ha rilevato che l'importo medio mensile per famiglia si attesta a 273 euro, mentre la media per figlio è di 173 euro. Questi dati forniscono una chiara indicazione dell'impatto significativo dell'assegno sul bilancio familiare, soprattutto per quelle famiglie con redditi più bassi e con un numero elevato di figli a carico. I dati di luglio 2025 mostrano che le famiglie beneficiarie sono state 5.928.316, con un importo medio di 272 euro a famiglia. I figli coinvolti sono stati 9.360.240, per una spesa complessiva di 1,612 miliardi di euro. L'analisi degli importi in base alle fasce di reddito e al numero di figli evidenzia come l'assegno sia calibrato per rispondere alle diverse esigenze familiari.\L'Analisi Dettagliata dei Beneficiari e degli Importi per Fascia ISEE\Un'analisi più approfondita dei dati rivela le dinamiche dell'Assegno Unico in relazione alle fasce di reddito e al numero dei figli. A luglio, nella fascia di reddito più bassa, con ISEE fino a 17.227,33 euro, sono stati coinvolti 4.713.914 figli, con un importo medio di 224 euro. Questo dimostra come l'assegno sia strutturato per sostenere maggiormente le famiglie con minori risorse economiche. Nella fascia di ISEE non presentato, che coinvolge 1.819.527 figli, l'importo medio è stato di 57 euro. Questo dato può essere influenzato da diverse variabili, inclusa la mancata presentazione della dichiarazione ISEE, che porta all'applicazione dell'importo minimo. Per quanto riguarda la fascia di ISEE superiore a 45.939,56 euro, sono stati coinvolti 215.040 figli, con un importo medio di 57 euro, anch'esso ridotto. Gli importi variano significativamente in base al numero dei figli a carico. Le famiglie con un solo figlio hanno ricevuto in media 149 euro, quelle con due figli 330 euro, e quelle con tre figli 655 euro. L'importo aumenta progressivamente per le famiglie più numerose: 1.142 euro per le famiglie con quattro figli e 1.934 euro per quelle con almeno sei figli. Questa progressività assicura un supporto maggiore alle famiglie con un carico familiare più gravoso, contribuendo a mitigare le difficoltà economiche che possono incontrare





