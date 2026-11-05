Assemblea Cgil: Landini, Pd e M5S divergono sulla tassazione patrimoniale

Il segretario Cgil Landini propone la tassa sui grandi patrimoni. Mentre il Pd è favorevole, il M5s si oppone per efficacia. Analisi del dibattito all'assemblea.

Si è tenuta sabato pomeriggio l'assemblea di programma della Cgil, un evento che segna il debutto ufficiale del campo progressista allargato. L'iniziativa ha riunito i leader sindacali insieme ai rappresentanti politici di diverse aree ideologiche, con l'obiettivo di definire una strategia comune su temi fiscali e del lavoro. Marco Damilano ha sottolineato i toni distesi dell'incontro e la sinergia raggiunta su molti fronti, pur riconoscendo che non mancano differenze sostanziali da superare.

Divergenze sulla proposta fiscale di Landini

Il nodo principale del dibattito è stato sollevato dal segretario Cgil, Federico Landini, che ha rilanciato l'idea di una tassazione delle grandi ricchezze. Questa proposta ha subito generato distinguo significativi tra gli alleati presenti. In particolare, Italia Viva (Iv) e il Movimento 5 Stelle (M5s) si sono dichiarati contrari alla misura, mentre il leader dei Democratici, Elly Schlein, ha mostrato apertura al confronto, definendola una battaglia portata avanti a livello europeo.

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La posizione di Schlein è stata chiara fin dall'inizio. La leader del Pd ha affermato che il suo partito è favorevole a una tassazione dei super ricchi, sottolineando come questa sia una questione già affrontata in sede europea. Ha precisato di essere aperta a discutere la questione anche con l'alleanza più ampia, inclusi altri partiti progressisti, mantenendo però una linea ferma sull'importanza di affrontare la disuguaglianza economica attraverso strumenti fiscali mirati.

Le obiezioni tecniche del M5s

È soprattutto il leader del M5s, Giuseppe Conte, a mostrare la maggiore contrarietà alla proposta. Secondo il suo ragionamento, se la soluzione fosse stata così semplice, chi l'ha applicata in passato avrebbe portato risorse immediate nelle casse dello Stato. Il M5s ricorda che misure simili sono state testate in tanti paesi europei, ma spesso hanno creato contenziosi legali e lo Stato ha dovuto rinunciare dopo breve tempo. La critica si basa quindi sull'inefficacia pratica piuttosto che sul principio teorico.

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Un secondo argomento avanzato dal M5s riguarda la natura stessa della ricchezza di alto livello. Il leader ha spiegato che chi possiede somme a quel livello non è necessariamente radicato in una cittadina di provincia. Si tratta di una ricchezza che travalica i confini nazionali ed è facilmente occultabile e mobile. Di conseguenza, una tassazione nazionale risulterebbe inefficace senza coordinamento internazionale, rendendo difficile evitare l'evasione o la fuga di capitali verso giurisdizioni più favorevoli.

Reazioni e prospettive future

Le tesi del M5s sono state subito smentite o contestate da altre figure politiche presenti. Fratoianni, rappresentante di Azione-Italia Viva, ha chiarito che la sua opposizione non deriva da questioni ideologiche, ma dal merito tecnico. Ha invitato tutti a confrontarsi apertamente, sottolineando però la necessità di un programma di reale alternativa che possa funzionare nella pratica. Anche Avs ha ribadito l'importanza del confronto costruttivo, pur rimanendo scettica sulle soluzioni proposte finora.

Nonostante le divergenze, c'è un punto di accordo fondamentale tra i leader riuniti prima dell'assemblea. Tutti concordano sulla necessità di evitare le divisioni del passato, citando esplicitamente l'errore commesso nel 2022 come esempio da non ripetere. L'obiettivo è mantenere unitario il fronte progressista, lavorando dietro il motto 'testardamente unitaria', anche se le discussioni fiscali rimangono complesse e richiedono ulteriori tavoli di negoziazione.

Il primo appuntamento programmatico via call è già in calendario per sabato pomeriggio, con la partecipazione dei capigruppo di Pd, M5S, Avs e Iv. A questi seguiranno incontri con Magi e altri esponenti politici. La struttura del dibattito continuerà a evolversi attraverso questi canali digitali, cercando di colmare le distanze tra posizioni contrastanti. La sfida rimane quella di trasformare le intenzioni comuni in azioni legislative concrete, senza perdere l'unità strategica acquisita durante l'assemblea Cgil.