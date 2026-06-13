Assemblea costitutiva di Futuro Nazionale: Vannacci attacca la stampa e lancia la Vera Destra. Tajani: fate la quinta colonna della sinistra. Onorato presenta il Progetto Civico

Il generale Roberto Vannacci fonda il partito Futuro Nazionale con un discorso nazionalista e un attacco ai media. Forza Italia lo critica, mentre il centrosinistra tenta di allargare la coalizione con il Progetto Civico di Onorato.

L'assemblea costituente del partito Futuro Nazionale , fondato dal generale Roberto Vannacci , si è aperta con un discorso di forte rottura rispetto alla maggioranza di governo.

Vannacci, rivolgendosi ai presenti come legionari, ha definito il suo movimento la Vera Destra e ha lanciato un duro attacco nei confronti della stampa, accusandola di distorcere la realtà del partito e utilizzando espressioni come sporca dozzina per descrivere i propri parlamentari. Il fondatore ha letto la preghiera dei paracadutisti francesi, un momento emotivo che ha sottolineato l'identità militarizzata del movimento.

Successivamente, ha elencato una serie di posizioni politiche, criticando quanti lo hanno definito una stampella del centrosinistra e ribadendo la sua opposizione a Ursula von der Leyen e alle multinazionali, chiudendo con lo slogan Italia agli italiani, un segnale chiaro di nazionalismo. La reazione di Forza Italia è stata negativa: il vicepremier Tajani ha accusato Futuro Nazionale di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra e votando contro il governo.

Nel frattempo, a Roma, Alessandro Onorato ha presentato il Progetto Civico, un'iniziativa del centrosinistra ambiziosa a raccogliere le istanze riformiste in seno al campo largo. L'obiettivo è allargare l'alleanza progressista, come confermato da Elly Schlein, che ha invitato alla collaborazione. Matteo Renzi, invece, ha confermato la corsa separata di Italia Viva alle primarie, sottolineando che il vero nodo è vincere le elezioni





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