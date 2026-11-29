L'Assemblea nazionale del Pld a Milano approva la relazione di Luigi Marattin per dialoghi con forze liberali e riforme fiscali, con 80 voti favorevoli.

L'Assemblea nazionale del Partito Liberaldemocratico si è riunita a Milano per deliberare sul futuro strategico del movimento. Il dibattito ha visto prevalere la relazione presentata dal segretario nazionale Luigi Marattin, che ha proposto un'apertura dialogica verso altre formazioni politiche. La votazione finale ha registrato 80 voti favorevoli, 57 contrari e 9 astenuti. L'ex senatore Andrea Marcucci si è distinto come unico votante contrario alla linea proposta dal leader del partito.

La proposta di dialogo di Luigi Marattin

Luigi Marattin ha delineato una strategia volta a creare alleanze con chiunque condivida la necessità di una netta sterzata liberale nel panorama italiano. Il segretario ha esplicitato che il Partito Liberaldemocratico non intende sciogliersi né cedere la propria identità. Al contrario, il movimento richiederà la tutela del proprio simbolo e della propria comunità politica durante eventuali interlocuzioni.

Also read Michela Proietti, il nuovo romanzo su Milano e i suoi segreti

Marattin ha sottolineato che le nuove relazioni saranno basate su principi programmatici precisi e non su compromessi ideologici casuali. L'obiettivo è costruire ponti con attori politici disposti a sostenere un programma di riduzione dell'intervento statale. Questa posizione mira a creare una base comune per l'azione governativa futura.

Revisionsi fiscali e mercato nucleare

Un pilastro centrale della proposta di Marattin riguarda la necessità che lo Stato faccia meno e meglio. Il risparmio cumulato da questa riduzione della spesa pubblica dovrebbe essere destinato a uno shock fiscale aggressivo. Tale intervento colpirebbe specificamente le aliquote Irpef, Ires, Irap e la tassazione del risparmio. L'intento è stimolare la crescita economica attraverso una drastica riduzione del carico tributario sui contribuenti e sulle imprese.

Advertisement

Oltre alla fiscalità, il programma prevede politiche di liberalizzazione e promozione della concorrenza in tutti gli ambiti economici. Questo approccio mira a rimuovere barriere artificiali al mercato e a favorire l'iniziativa privata. La competizione è vista come il motore principale per l'innovazione e l'efficienza dei servizi pubblici e privati.

La relazione include inoltre l'avvio della costruzione di centrali nucleari utilizzando la tecnologia attualmente disponibile. Questa scelta energetica si inserisce in una visione di indipendenza e stabilità dell'approvvigionamento elettrico. Il partito sostiene che il nucleare sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica senza dipendere da fonti intermittenti.

La riforma strutturale della scuola

Il tema educativo riceve un'attenzione particolare con la proposta di una riforma radicale dei nodi strutturali del sistema scolastico. La relazione non si limita a modifiche superficiali, ma intende affrontare le cause profonde delle inefficienze attuali. L'obiettivo è creare un modello educativo capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e della società moderna.

Questa visione della scuola si allinea con la filosofia generale del Partito Liberaldemocratico di ridurre la burocrazia e aumentare l'autonomia delle istituzioni. La riforma punta a migliorare la qualità dell'insegnamento e l'efficienza amministrativa delle scuole. Si ritiene che un sistema educativo più snello e focalizzato sui risultati porti benefici a lungo termine al Paese.

Advertisement

Posizione di Andrea Marcucci e chiusura

Nonostante l'ampia maggioranza a favore della relazione, la posizione di Andrea Marcucci ha segnato una significativa dissidenza interna. L'ex senatore ha votato contro, dimostrando che esistono divergenze tattiche all'interno del movimento. La sua opposizione evidenzia come il dibattito sulla strategia di alleanze non sia stato completamente unanime tra i membri del partito.

La conclusione di Marattin ha ribadito con forza la volontà del Partito Liberaldemocratico di mantenere la propria autonomia. Il segretario ha assicurato che ogni forma di dialogo non comporterà la fusione o la scomparsa della sigla politica. La tutela dell'identità storica e politica del partito rimane una condizione inderogabile per ogni futura avanzazione strategica verso altri attori politici.