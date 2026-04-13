Assemblea Serie A a Milano: L'appoggio a Malagò per la FIGC dopo il flop Mondiale

L'assemblea della Lega Serie A si riunisce a Milano per discutere il futuro del calcio italiano dopo l'eliminazione dai Mondiali e le dimissioni di Gravina. Al centro del dibattito, il sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC. Nonostante un consenso diffuso, alcune società esprimono riserve sul metodo.

Si è aperta a Milano, nella sede di via Rosellini, l'assemblea della Lega Serie A , un incontro cruciale che segna un momento di riflessione e riorganizzazione per il calcio italiano.

Questa assemblea rappresenta la prima riunione ufficiale dopo l'amara eliminazione della Nazionale Italiana dai Mondiali di calcio, un risultato che ha gettato ombre sul futuro del movimento calcistico nazionale.

La débâcle mondiale, che ha visto l'Italia mancare la qualificazione per la terza volta consecutiva, ha inevitabilmente portato alle dimissioni del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Gabriele Gravina, lasciando un vuoto di leadership che ora si cerca di colmare.

L'ordine del giorno dell'assemblea è focalizzato su una questione di primaria importanza: il sostegno della Serie A alla candidatura di Giovanni Malagò per la presidenza della FIGC. Malagò, figura di spicco nel panorama sportivo italiano, con un passato da ex presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e attuale numero uno della Fondazione Milano Cortina, sembra godere di un ampio consenso all'interno dei club di Serie A.

Secondo le prime indiscrezioni, Malagò avrebbe già assicurato il sostegno di una larga maggioranza dei club, con ben 18 preferenze, un numero significativo che testimonia l'apprezzamento nei suoi confronti. Le principali società del nord Italia sembrano essere in prima linea nel sostenere la candidatura di Malagò, un segnale che evidenzia l'importanza strategica di unire le forze per affrontare le sfide che attendono il calcio italiano.

Tuttavia, non tutti i club sembrano aver aderito con entusiasmo alla proposta. Si registrano infatti alcune defezioni, in particolare quella del presidente della Lazio, Claudio Lotito, e del presidente del Verona, Italo Zanzi. È importante sottolineare che la loro opposizione non è dettata da una contrarietà alla figura di Malagò, ma piuttosto da una critica metodologica. Secondo Lotito e Zanzi, sarebbe stato opportuno discutere preventivamente il programma e le linee guida per il futuro del calcio italiano, prima di concentrarsi sulla scelta del candidato presidente.

Questo approccio sottolinea l'importanza di una visione strategica condivisa e di un progetto a lungo termine per risollevare le sorti del calcio nazionale. I lavori dell'assemblea, iniziati con un leggero ritardo a causa di problemi legati ai trasporti, vedono la partecipazione di tutte e venti le società di Serie A, un segnale di unità e di impegno verso il futuro. Nonostante il ritardo, la presenza massiccia dei rappresentanti dei club dimostra la volontà di affrontare con serietà le questioni cruciali in agenda.

La fretta di individuare il nuovo presidente della FIGC è giustificata dalla necessità di dare un nuovo impulso al calcio italiano e di preparare il terreno per le prossime sfide. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il 13 maggio, mentre le elezioni sono in programma per il 22 giugno. In questo lasso di tempo, si attendono ulteriori sviluppi e negoziazioni che potrebbero influenzare l'esito della competizione.

L'assemblea della Lega Serie A rappresenta quindi un momento cruciale per definire il futuro del calcio italiano e per dare un segnale di unità e coesione. Le decisioni prese in questa sede avranno un impatto significativo sul modo in cui il calcio italiano affronterà le sfide che lo attendono, a partire dalla necessità di ricostruire l'immagine della Nazionale e di rilanciare l'intero movimento calcistico. Saranno necessari cambiamenti strutturali, riforme e una nuova visione per riportare il calcio italiano ai vertici del panorama internazionale. L'attenzione di tutti gli appassionati e degli addetti ai lavori è ora rivolta verso i prossimi sviluppi, con la speranza di assistere a un futuro più roseo per il calcio italiano.





Gazzetta_it / 🏆 20. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serie A FIGC Giovanni Malagò Calcio Elezioni

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Galliani rinuncia alla candidatura FIGC: sostegno a MalagòL'ex dirigente di Milan e Monza, Adriano Galliani, declina l'invito a candidarsi alla presidenza della FIGC, esprimendo il suo sostegno a Giovanni Malagò. La decisione è maturata dopo un'attenta riflessione e nonostante le sollecitazioni di alcuni club, tra cui il Milan. L'articolo include anche commenti sull'importanza della Serie A per la Nazionale e un editoriale con diversi spunti sul calcio italiano.

Read more »

Oggi assemblea di Lega: c'è la maggioranza per lanciare Malagò alla presidenza FigcIn mattinata si riuniscono i club della massima serie. Cairo: 'Stimo Giovanni, giusto puntare su di lui'

Read more »

Elezioni Figc: ipotesi Malagò, ecco come cambiano gli equilibri ma Abete non ci staL'accelerazione della A può orientare calciatori e allenatori: resta l'ipotesi Albertini o un altro ex

Read more »

Malagò è il candidato della Serie A alla presidenza della Figc con 17 preferenzeL'ex numero 1 del Coni è il nome scelto dalle big di campionato per le prossime elezioni del 22 giugno

Read more »

Serie A, 18 preferenze per Malagò candidato FigcSerie A, 17 preferenze per Malagò candidato presidente Figc

Read more »

Calcio Italiano: Malagò verso la presidenza della FIGC con l'appoggio della Serie AL'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, sembra destinato a diventare il nuovo presidente della FIGC, forte del sostegno delle principali società di Serie A, tra cui Inter, Napoli e Torino. La candidatura è supportata da una larga maggioranza di club, mentre l'opposizione è guidata dalla Lazio. L'assemblea ha espresso un ampio consenso su Malagò, che presenterà un programma volto a sostenere i club, tra cui fiscalità agevolata, investimenti negli stadi e revisione delle normative sul betting. La decisione finale è prevista entro il 22 giugno.

Read more »