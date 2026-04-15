Assenza italiana a Cannes: una questione industriale, non artistica

La scarsa presenza di film italiani al Festival di Cannes 2026 è spiegata come conseguenza di ritardi nelle produzioni dovuti a problemi con i finanziamenti pubblici, piuttosto che un calo artistico. Registi affermati e emergenti sono stati penalizzati dal blocco dei set.

La programmazione del Festival di Cannes è stata quasi interamente rivelata, con la sola eccezione di alcuni titoli che entreranno a far parte della Selezione Ufficiale entro il 12 maggio. Tuttavia, una notizia che ha destato scalpore è la pressoché totale assenza di film italiani, una situazione che non si verificava da tempo e che ha sollevato interrogativi sull'importanza del cinema italiano a livello internazionale.

Tuttavia, il direttore del festival, Thierry Frémaux, ha precisato che non si tratta di una questione artistica, bensì di natura industriale, legata a eventi specifici accaduti ai set cinematografici circa un anno e mezzo fa.

L'assenza di film italiani ai recenti festival di Berlino e Cannes non va interpretata come un declino artistico del cinema nostrano. Frémaux stesso suggerisce di analizzare un arco temporale di cinque edizioni per cogliere eventuali tendenze consolidate. Nel caso specifico dell'Italia, la scarsa presenza è una diretta conseguenza del blocco delle produzioni iniziato nel 2024, dovuto a ritardi nella pubblicazione delle graduatorie per l'assegnazione dei fondi pubblici. Per diversi mesi, moltissimi set sono rimasti inattivi, in attesa di conferme sui finanziamenti per poter definire i budget. Questa situazione a catena ha generato una carenza di film pronti per essere presentati ai festival.

La selezione dei film per festival come Cannes si basa principalmente su due categorie: opere di maestri affermati, con cui il festival ha consolidato un rapporto e che vantano un posto quasi garantito, e film di registi emergenti scoperti dal festival stesso. Le opere di autori noti nel proprio paese ma senza un legame consolidato con la kermesse sono più raramente selezionate. Questo significa che se, come accade per il 2026, nessun regista italiano abitualmente presente a Berlino o Cannes ha un film pronto, la partecipazione italiana ne risente inevitabilmente.

Registi come Nanni Moretti, Matteo Garrone, Paolo Sorrentino e Alice Rohrwacher, presenze quasi fisse, non avranno opere in concorso quest'anno, a differenza di altri anni in cui, per pura casualità, più registi avevano film pronti contemporaneamente. La seconda categoria di registi, quella degli emergenti, è stata la più penalizzata dal blocco dei set, poiché i finanziamenti per i primi film o per registi con poche opere sono più dipendenti dai fondi pubblici, a differenza delle grandi produzioni che possono permettersi di rischiare maggiormente.

Va detto che l'Italia non è l'unico paese a vedere una partecipazione ridotta a Cannes nel 2026. Anche i paesi del Sud America, solitamente molto presenti, sono quasi assenti, così come il Regno Unito. La presenza statunitense è limitata a film indipendenti, escludendo le grandi produzioni hollywoodiane. Frémaux ha definito questa situazione eccezionale, sottolineando come l'assenza di un paese possa essere bilanciata dalla presenza di un altro, come nel caso della Spagna quest'anno.

Nonostante la ripresa della pubblicazione dei bandi per i fondi pubblici, una notizia preoccupante riguarda la riduzione del fondo pubblico per il 2026, che sarà inferiore di 90 milioni di euro rispetto all'anno precedente, segnale che le sfide produttive per il cinema italiano sono tutt'altro che concluse





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