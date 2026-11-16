Assenza Usa COP31: Governatori Democrati Guidano Delegazione Non Ufficiale

Gli Stati Uniti sono assenti dalla COP31. Tuttavia, una coalizione di governatori e senatori democratici ha guidato una delegazione influente ad Antalya per promuovere l'azione climatica.

La turchia è stata lo scenario, ad Antalya, della conferenza ONU sui cambiamenti climatici COP31. Gli Stati Uniti non hanno partecipato ufficialmente ai negoziati. Questa assenza ufficiale si è verificata tra il 9 novembre e il 20 novembre 2026. Nonostante la mancanza di una delegazione governativa, la presenza americana è stata evidente.

La presenza americana è stata evidente attraverso un gruppo di funzionari statali e membri del Congresso. Un gruppo di politici democratici ha occupato spazi significativi durante l'evento. Hanno partecipato attivamente alle discussioni nel padiglione America Is All In. Questa presenza mira a compensare l'assenza del governo federale sotto l'amministrazione Trump.

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Partecipazione Democratica e Delegazione Non Ufficiale

La coalizione America Is All In ha radunato circa 120 delegati ad Antalya. Questo numero supera le delegazioni ufficiali di molte nazioni partecipanti. Tra i partecipanti figuravano importanti figure politiche democratiche. Kathy Castor, rappresentante della Florida, ha parlato insieme ai colleghi Yassamin Ansari dell'Arizona e Raul Ruiz della California. Il 14 novembre 2026, questi rappresentanti hanno intervenuto presso il padiglione America Is All In durante la conferenza.

Altri partecipanti di alto livello includono il governatore della California Gavin Newsom. Egli è considerato un possibile contendente alla presidenza democratica per il 2028. Hanno partecipato anche il governatore del Minnesota Tim Walz. Costui era il candidato vicepresidente democratico per il 2024. La loro presenza ha attirato folle numerose nel padiglione organizzatore.

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Posizioni Contraddittorie del Governo Federale

Il governo federale statunitense mantiene una posizione ferma contro i trattati climatici. Il presidente Donald Trump ha respinto la COP31 come priva di senso. La portavoce della Casa Bianca Taylor Rogers ha dichiarato che gli Stati Uniti preferiscono il buon senso. L'amministrazione si concentra sull'espansione di fonti energetiche economiche e sicure. Questa postura continua la politica di due anni di assenza dalle conferenze climatiche ONU.

La retorica ufficiale degli Stati Uniti distingue chiaramente l'energia fossile. Il governo definisce i combustibili fossili essenziali per la sicurezza energetica. Ha classificato i negoziati climatici come nonsenso internazionale. Questa linea politica contrasta direttamente con le attività della delegazione democratica. La divisione politica è evidente sul terreno della conferenza.

Impatto Morale e Fiducia Internazionale

La presenza di politici statali mira a restaurare la fiducia globale. John Kerry, ex segretario di Stato e inviato per il clima, ha commentato la situazione. Ha affermato che gli Stati Uniti possono recuperare credibilità internazionale. Questa possibilità dipende dalla umiltà e dal rispetto mostrato verso i partner.

La rappresentante Yassamin Ansari ha affrontato il tema della perdita di fiducia. Ha ricordato il ritiro dagli accordi climatici durante il primo mandato Trump. Il periodo tra il 2017 e il 2021 è stato definito un'aberrazione. Tuttavia, l'elezione di Trump per un secondo mandato ha complicato questa narrativa. La delegazione ha dichiarato di arrivare con umiltà per ascoltare i partner internazionali.

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Prospettive Future e Azioni Legislative

La delegazione sta preparando iniziative legislative domestiche. Questi progetti servono come segnale per gli alleati internazionali. L'obiettivo è dimostrare cosa potrebbe accadere sotto una futura amministrazione democratica. Le azioni statali continuano a supportare le energie rinnovabili. Diversi governi locali forniscono incentivi fiscali per i veicoli elettrici.

La situazione politica americana rimane complessa. Donald Trump è a metà del suo mandato attuale. Rimane con il potere di veto sulle iniziative legislative. Il Congresso e la Casa Bianca stanno negoziando un nuovo equilibrio di potere. I prossimi anni saranno definiti da questi scambi politici. L'impatto reale sulle politiche climatiche federali rimane limitato nel breve termine.

Conseguenze Economiche e Ambientali

La COP31 ha evidenziato le tensioni globali sul clima. Le discussioni sono state caratterizzate da attriti significativi. Alcune nazioni resistono a limitazioni sui combustibili fossili. Altre nazioni chiedono una transizione rapida verso energie a basse emissioni. Il Ministro dell'Ambiente delle Isole Marshall, Jess Gaspar Jr., ha espresso attesa per il liderazgo USA. Ha anche riconosciuto l'importanza delle decisioni statali locali.

Il ruolo degli Stati Uniti nel riscaldamento globale rimane centrale. Il paese è il secondo più grande emettitore di gas serra. La Cina occupa la prima posizione. Storicamente, gli Stati Uniti sono stati i maggiori emettitori. La leadership diplomatica passata ha guidato l'azione globale. L'attuale assenza lascia un vuoto significativo nei negoziati. La coalizione democratica cerca di colmare questo vuoto attraverso azioni non ufficiali e dialogo diretto.