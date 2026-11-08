Assenze Napoli Lazio: Di Lorenzo, Lobotka e Zaccagni fuori, le novità tattiche di Allegri

Analisi completa delle assenze per Napoli-Lazio. Di Lorenzo, Lobotka, Anguissa e Zaccagni non scenderanno in campo. Scopri i motivi tecnici e fisici.

Laundicesima giornata di Serie A vedrà il Napoli ospitare la Lazio al Maradona in un match dalle importanti implicazioni tattiche. La squadra di Luciano Spalletti affronta la capolista biancacele in una sfida cruciale per le ambizioni scudetto. Tuttavia, la rosa azzurra deve fare i conti con un elenco di assenze che include nomi fondamentali come Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka e Zambo Anguissa. Queste decisioni hanno costretto l'allenatore a ripensare completamente la formazione iniziale, privilegiando la rotazione e la freschezza fisica dei giocatori rimasti a disposizione.

Scelte tecniche di Spalletti: Meret e Politano fuori

L'allenatore del Napoli ha optato per significative variazioni tattiche rispetto al solito, escludendo dalla formazione titolare tre elementi chiave che non erano infortunati. Alex Meret, Zambo Anguissa e Matteo Politano sono stati tenuti fuori dalla convocazione titolare, pur essendo presenti regolarmente in panchina e quindi a totale disposizione tecnica. Questa decisione strategica mira a gestire i carichi di lavoro e a sfruttare le qualità specifiche dei sostituti selezionati per affrontare la particolare fisicità della squadra di Maurizio Sarri.

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Il portiere della nazionale italiana ha perso la titolarità in favore di Milinkovic-Savic, che avrà così l'opportunità di mettere a segno parate decisive sotto la porta partenopea. Nel centrocampo, la scelta di inserire Gilmour al posto di Anguissa evidenzia la volontà di Spalletti di aumentare la mobilità e la copertura territoriale. Questa configurazione cerca di limitare gli spazi per gli avversari e di favorire un gioco più diretto e verticale, adattandosi alle esigenze del momento.

Anche sulla fascia destra, Matteo Politano è stato escluso dal reparto offensivo titolare. Al suo posto, Vergara avrà l'onore e la responsabilità di gestire il lato destro dell'attacco. A sinistra, invece, Olivera tornerà in campo dopo il recupero da un precedente infortunio, pronto a fornire-cross e supporto offensivo. Dietro all'attaccante Hojlund, Lang completerà la linea offensiva, cercando di sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa laziale per creare pericolosi contrasti. Queste scelte riflettono la flessibilità tattica necessaria in una partita di questo livello.

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Elenco infortuni Napoli: otto indisponibili e un squalificato

Oltre alle decisioni tattiche, la situazione sanitaria del Napoli è estremamente critica e compromette seriamente l'organico della squadra. L'elenco dei giocatori non disponibili per la sfida contro la Lazio è lungo e include due potenziali titolari assenti anche in panchina: Giovanni Di Lorenzo e Stanislav Lobotka. La loro assenza lascia un vuoto incolmabile in difesa e centrocampo, costringendo Spalletti a riorganizzare l'intera struttura difensiva con soluzioni meno consolidate.

Altri otto giocatori sono attualmente fuori causa per vari motivi fisici, rendendo ancora più difficile la composizione della rosa. Tra questi figurano Badiashile, Buongiorno, Spinazzola, Favasuli, Neres e Alisson Santos. La combinazione di questi infortuni crea una situazione di criticità senza precedenti per la dirigenza e lo staff tecnico, che deve fare affidamento su giocatori meno esperti o su posizioni di ripiego. Inoltre, la squalifica di Marianucci aggrava ulteriormente la carenza di elementi disponibili in rosa.

La mancanza di Di Lorenzo, capitano e punto di riferimento difensivo, è particolarmente dolorosa per la squadra. La sua esperienza e leadership saranno fondamentali per gestire le pressioni di un match così importante. Allo stesso modo, la presenza di Lobotka sarebbe stata cruciale per mantenere il controllo del centrocampo. La loro assenza costringe i colleghi a raddoppiare gli sforzi fisici per compensare le lacune tattiche, un compito estremamente arduo contro una Lazio in buona forma.

Assenze Lazio: Zaccagni e Gudmundsson non ci sono

La Lazio di Maurizio Sarri arriva a Napoli anch'essa privata di elementi cardine del proprio gioco, con due importanti assenze che influenzano la strategia offensiva. Mattia Zaccagni, attaccante biancoceleste, non figura nella lista dei convocati per la gara del Maradona a causa di un problema muscolare riscontrato durante la settimana di preparazione. Questa indisponibilità costringe Sarri a ripensare il reparto offensivo, cercando alternative per mantenere la minaccia sui fianchi della difesa partenopea.

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Accanto a Zaccagni, anche Albert Gudmundsson è fuori dai giochi a causa di una lussazione alla spalla. La sua assenza priva la Lazio di un giocatore creativo e pericoloso nei duellos individuali, fondamentale per creare occasioni da gol contro una difesa organizzata come quella del Napoli. La combinazione di queste due uscite limita le opzioni tattiche di Sarri, che dovrà fare affidamento sulla solidità difensiva e sui contropiedi per cercare di portare a casa i tre punti.

La sfida di domenica al Maradona si presenta quindi come un confronto tra due squadre indebolite nelle rose, dove ogni dettaglio tattico e ogni decisione tecnica potrebbero fare la differenza. La gestione delle energie e la capacità di adattamento saranno decisive per entrambe le squadre, chiamate a dimostrare resilienza e profondità di organico in un contesto di massima pressione. L'attenzione si sposterà ora sugli effetti di queste scelte sulla dinamica di gioco e sul risultato finale.