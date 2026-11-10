Assistenza Anziani Italia: Famiglie Sole e Costi Crescono nel 2026

L'indagine Family Net Work 2026 rivela che il 60% delle famiglie non riceve aiuti statali per l'assistenza. I costi per badanti conviventi superano i 1800 euro mensili, con aumento previsto per gennaio 2027.

La struttura sociale e assistenziale italiana sta attraversando una trasformazione profonda, guidata dall'invecchiamento demografico e dalla crescita del numero di persone non autosufficienti. Nonostante la domanda di servizi di cura sia in forte espansione, il sistema di risposta continua a basarsi quasi esclusivamente sulla capacità economica dei singoli nuclei familiari. La cura personale rimane, nella pratica quotidiana, una responsabilità prettamente privata, priva di un adeguito supporto strutturato da parte dello Stato. Questa asimmetria crea un carico economico insostenibile per la maggioranza dei cittadini.

Carenza Sostegno Pubblico e Dati Famiglie

I dati raccolti dal Rapporto 2026 Family (Net) Work evidenziano una grave lacuna nel sistema di welfare italiano. Su dieci famiglie che necessitano di assistenza, sei non ricevono alcun aiuto economico per le spese di collaborazione domestica. Questa mancanza di supporto non deriva da una scelta volontaria di autogestione, ma dall'assenza o dall'inadeguatezza delle misure di sostegno pubblico disponibili. Di conseguenza, i bilanci familiari devono assorbire l'intero onere della cura senza alcun meccanismo di compartecipazione statale efficace.

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Aumento Costi Badanti e Contratto Lavoro

L'onere economico per le famiglie che impiegano assistenti familiari è in costante aumento e raggiunge livelli critici. Tra gli utentisurveyati, l'86% ha registrato un incremento dei costi negli ultimi tre anni e il 67,3% segnala una crescita del fabbisogno assistenziale. Per il 65,4% delle famiglie con badanti, la spesa mensile supera i 1.500 euro, mentre quasi il trenta percento supera i 2.000 euro. Per un'assistente convivente a tempo pieno, inquadrata al livello CS del Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico con 54 ore settimanali, il costo mensile ammonta a circa 1.800 euro, per un totale annuale di 20.000 euro. Questa cifra include già retribuzione, contributi, tredicesima, ferie e TFR.

Prospettive 2027 e Aggiornamenti ISTAT

Le prospettive per il futuro immediato non mostrano segnali di alleviamento della pressione finanziaria. A gennaio 2027, i minimi retributivi verranno nuovamente aggiornati in base all'indice ISTAT. A questo aumento si aggiungerà la seconda tranche degli incrementi previsti dal rinnovo del CCNL: per i lavoratori conviventi al livello BS è previsto un aumento di 30 euro lordi mensili, dopo i 40 euro già applicati nel 2026. Questi rincari, seppur giustificati dal riconoscimento dei diritti dei lavoratori, rendono ancora più difficile per le famiglie mantenere contratti regolari senza sostegni esterni.

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Crescita Lavoro Nero e Insostenibilità

L'incapacità del sistema pubblico di sostenere i costi sta spingendo sempre più famiglie verso il mercato sommerso. Il tasso di irregolarità nel settore domestico è cresciuto costantemente: dal 51,9% del 2021, è salito al 53,5% nel 2022, al 55,4% nel 2023, arrivando al 56,6% nel 2024. Più di un rapporto di lavoro su due è quindi irregolare. Questo fenomeno non va letto solo come evasione fiscale, ma come una risposta informale a un bisogno di assistenza non coperto, dove le famiglie cercano soluzioni di risparmio al di fuori dei canali legali per non andare in rovina economica.

Carico Caregiver Familiari e Politica

Il peso dell'assistenza ricade inoltre in modo sproporzionato sui familiari, in particolare donne, che integrano il lavoro delle badanti con assistenza continua non retribuita. Una badante convivente ha orari di lavoro e riposi definiti, mentre i bisogni di una persona non autosufficiente richiedono copertura ventiquattr'ore su ventiquattro. Questo vuoto viene colmato dal caregiver familiare, che garantisce la continuità necessaria ma senza alcun riconoscimento economico o temporale. La legge di Bilancio 2027, il cui iter è appena iniziato, presenta attualmente un testo governativo privo di interventi specifici per alleggerire il costo del lavoro domestico, lasciando la questione irrisolta e gravosa per i cittadini.