Assistenza post-parto in Italia: solo 18,3% ha visite domiciliari ISS

Dati ISS rivelano crisi assistenziale: il 18,3% delle madri ottiene visite domiciliari. La proposta di legge contro il deserto sanitario richiede screening psicologici sistematici.

Un brusco stacco si verifica a quarantotto ore dal parto per migliaia di donne in Italia. Dopo nove mesi di controlli medici costanti, ecografie e appuntamenti cadenzati, la cornice assistenziale scompare improvvisamente. Questa solitudine strutturale non è una semplice sensazione, ma un dato certificato dalle rilevazioni nazionali dell'Istituto Superiore di Sanità. Solo il 18,3 per cento delle neomamme riceve infatti una visita o un'assistenza sanitaria a domicilio nel periodo successivo alla nascita del bambino.

Crisi assistenziale e dati Iss

Il monitoraggio sanitario evidenzia che oltre otto madri su dieci non ricevono alcun supporto domiciliare. Questa cifra pone il sistema sanitario nazionale in netta contrapposizione con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Oms prevede che nelle prime sei settimane di vita del neonato siano garantiti almeno quattro contatti postnatali domiciliari. Il modello italiano concentra invece risorse sulla gravidanza e sul momento del parto in ospedale, lasciando un vuoto dopo le dimissioni.

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L'assenza di questo ponte tra reparto e abitazione ha conseguenze misurabili sulla salute pubblica. Quando i servizi territoriali riescono a colmare questa lacuna, l'impatto clinico diventa immediato e positivo. Le visite domiciliari attive permettono di intercettare precocemente segnali di ansia o depressione post partum nell'8,5 per cento delle neomamme. Senza questo presidio, molte donne avrebbero rischiato di non essere ascoltate o di vedere aggravarsi il proprio disagio psicologico.

Disuguaglianza territoriale e vulnerabilità

La disuguaglianza nell'accesso alle cure post partum varia a macchia di leopardo da una regione all'altra. I dati ufficiali mostrano come le difficoltà si concentrino nei contesti socio-economici più vulnerabili. Nelle aree dove i servizi territoriali sono più carenti, il presidio pubblico arretra lasciando le famiglie sole. Questo divario geografico ed economico crea un'assistenza frammentata e disomogenea sul territorio nazionale.

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La stessa indagine rivela come le madri debbano spesso rivolgersi a consulenti per l'allattamento o supporto psicologico a pagamento. Queste figure non fanno parte del sistema sanitario pubblico strutturato, ma rappresentano una soluzione privata. La dipendenza da servizi a pagamento aumenta il carico economico sulle famiglie già in difficoltà. La mancanza di una rete pubblica affidabile costringe le donne a cercare aiuto in modo autonomo e spesso oneroso.

Proposta di legge e screening sistematico

In risposta a questa emergenza, è stata presentata la proposta di legge intitolata La genitorialità non nasce da sola. Il testo è accompagnato da oltre 43mila firme e mira a rendere strutturali servizi oggi affidati alle iniziative delle singole aziende sanitarie. La norma punta a introdurre uno screening psicologico sistematico nel post partum e nei primi anni di vita del bambino.

Lo studio retrospettivo condotto dall'azienda sanitaria piemontese ASL TO5 su 756 puerpere conferma l'efficacia di questo approccio. Quando le visite a casa vengono offerte attivamente dopo le dimissioni, i risultati clinici migliorano significativamente. Le norme semplici affermano un principio culturale prima ancora che sanitario. Garantire assistenza domiciliare significa riconoscere la neomamma come cittadino con diritti precisi.

Il dibattito si concentra ora sulla necessità di standardizzare queste pratiche su tutto il territorio nazionale. Le Regioni sono chiamate a garantire parità di accesso alle cure post partum. La mancanza di una direttiva unica lascia il sistema esposto a frammentazioni pericolose. La salute mentale delle madri richiede interventi tempestivi e gratuiti per prevenire disagi futuri.

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L'appello delle neomamme contro il deserto assistenziale cresce di intensità. La distanza tra la realtà italiana e gli standard Oms rimane un punto critico da affrontare. Servono risorse dedicate per formare personale specializzato nell'assistenza domiciliare. Solo un cambiamento strutturale può garantire il diritto alla salute per tutte le madri.