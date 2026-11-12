Assistenza post parto Italia: solo 18,3% visite domiciliari ISS

L'Istituto Superiore di Sanità rivela che l'81,7% delle madri non riceve assistenza domiciliare dopo il parto. Un dato critico per la salute neonatale e materna.

Un quadro nazionale emerso dai recenti dati dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) evidenzia una grave carenza nel sistema sanitario italiano relativo al periodo successivo al parto. Solo il 18,3 per cento delle donne in Italia riceve effettivamente una visita o un'assistenza sanitaria a domicilio nelle settimane immediate successive al parto. Questa statistica ufficiale, derivante da un monitoraggio strutturale, conferma che oltre l'81,7% delle neomamme torna a casa senza alcun supporto sanitario domiciliare programmandone.

Dati ISS sul deserto assistenziale post parto

Le rilevazioni dell'Istituto Superiore di Sanità certificano che la solitudine percepita dalle neomamme non è solo un'esperienza soggettiva, ma un fenomeno strutturale e diffuso in tutto il territorio nazionale. Dopo nove mesi di gravidanza caratterizzati da controlli medici rigorosi, ecografie periodiche, analisi del sangue e appuntamenti clinici cadenzati, l'81,7% delle famiglie sperimenta un improvviso vuoto assistenziale. Le quarantotto ore successive alla dimissione ospedaliera avvengono senza il presidio di professionisti sanitari che possano monitorare sia la salute fisica della madre che quella del neonato nel contesto domestico.

Also read Salus in Spagna: assistenza notturna ai neonati costa 110 euro a notte

Disallineamento con le raccomandazioni Oms

Il divario tra la realtà operativa italiana e gli standard internazionali è marcato e documentato. Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) raccomandano espressamente che nei primi sei settimane di vita del bambino siano garantiti almeno quattro contatti postnatali domiciliari. Tale protocollo è considerato fondamentale per garantire una continuità delle cure che tuteli la salute a lungo termine. In Italia, invece, le risorse e le energie del sistema sanitario si concentrano prevalentemente durante la gestazione e nell'immediato momento della nascita in ambiente ospedaliero, trascurando la fase cruciale di reintegrazione domiciliare.

Evidenze cliniche dello studio ASL TO5

Un'indagine retrospettiva condotta dall'Azienda Sanitaria Locale Torino 5 (ASL TO5) su un campione di 756 puerpere fornisce prove concrete sull'efficacia dell'assistenza domiciliare. Quando i servizi territoriali offrono attivamente visite a casa dopo le dimissioni, è possibile intercettare precocemente le prime manifestazioni di ansia o depressione post partum. Nello specifico, il monitoraggio domestico ha permesso di individuare tali segnali nell'8,5 per cento delle neomamme coinvolte nello studio. Questo intervento tempestivo ha consentito di offrire un supporto psicologico immediato a donne che, in assenza di tali visite, avrebbero rischiato di non essere ascoltate e di vedere aggravarsi il proprio disagio clinico.

Advertisement

Disuguaglianze territoriali e socio-economiche

L'accesso ai servizi post partum presenta significative disuguaglianze geografiche e sociali sul territorio nazionale. Le difficoltà nell'ottenere cure a domicilio si concentrano nei contesti socio-economici più vulnerabili e nelle aree dove la rete dei servizi territoriali è storicamente più carente. La copertura assistenziale varia a macchia di leopardo da una Regione all'altra, creando un sistema frammentato che non garantisce uniformità di trattamento. Per molte famiglie, la mancanza di supporto pubblico si traduce nella necessità di rivolgersi a consulenti per l'allattamento o supporto psicologico a pagamento, accessibili solo a chi ha una maggiore capacità economica.

Iniziative legislative per la genitorialità

Di fronte a questa emergenza sanitaria e sociale, è stata presentata la proposta di legge intitolata "La genitorialità non nasce da sola", sostenuta da oltre 43mila firme. Il testo normativo mira a rendere strutturali e uniformi servizi oggi affidati alla discrezionalità delle singole aziende sanitarie. La proposta include l'istituzione di uno screening psicologico sistematico nel periodo post partum e nei primi anni di vita del bambino. Queste norme, sebbene apparentemente semplici, affermano un principio culturale essenziale, riconoscendo che la genitorialità richiede un supporto collettivo strutturato e non può essere lasciata all'iniziativa individuale o privata.