Associazione nazionale dei magistrati esprime preoccupazione per l'ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila

L'associazione nazionale dei magistrati ha espresso preoccupazione per le modalità con cui il ministero della Giustizia sta proseguendo l'ispezione presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila. In particolare, si è preoccupata dell'estensione dell'attività ispettiva anche allo sviluppo di un procedimento ancora in corso, con potenziali ripercussioni sui delicati equilibri tra controllo amministrativo e funzione giurisdizionale.

L' associazione nazionale dei magistrati esprime preoccupazione per le modalità con cui sta proseguendo l'ispezione del ministero della Giustizia presso il Tribunale per i minorenni dell'Aquila.

Si tratta di profili che meritano attenta verifica nelle sedi competenti, ma che impongono già ora di ribadire un principio: l'indipendenza della giurisdizione costituisce garanzia di tutti i cittadini e non può essere esposta a forme, anche solo potenziali, di interferenza. La giunta auspica un tempestivo chiarimento da parte del Consiglio superiore della magistratura già investito della questione





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