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Associazione Vita ETS celebra vent'anni di impegno sociale

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Associazione Vita ETS celebra vent'anni di impegno sociale
Associazione Vita ETS · Miodrag Babić · Roberto Ricci
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Vent'anni di attività dell'Associazione Vita ETS: oltre cento progetti sociali e sanitari, con aiuti pensati per generare autonomia.

L'Associazione Vita ETS celebra vent'anni di impegno sociale ininterrotto, con oltre cento progetti completati in diverse parti del mondo. A raccontarlo è il presidente dell'organizzazione, che promuove la realtà insieme a Miodrag Babić e Roberto Ricci. Il racconto nasce dal ripercorrere l'archivio delle attività svolte negli anni, dalle missioni all'estero al lavoro quotidiano nei quartieri.

Secondo quanto riportato, il percorso dell'associazione attraversa tutti i continenti. Tra gli interventi citati figurano la ricostruzione del reparto ospedaliero di Kasindo in Bosnia e le azioni di emergenza seguite ai terremoti dell'Aquila e dell'Emilia. Il bilancio include anche la recente diffusione del messaggio contro la violenza di genere.

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Come opera l'Associazione Vita ETS sul territorio

L'Associazione Vita ETS sostiene le persone donando beni, servizi e competenze, senza distribuire contributi a pioggia. Il principio dichiarato è che l'aiuto debba generare autonomia, così che chi lo riceve possa ripartire con i propri mezzi.

Accanto alle missioni lontane, l'organizzazione mantiene un presidio costante vicino a casa, tra le scuole e i quartieri di Milano. Il lavoro include anche la vicinanza alle persone fragili, con un impegno che dura nel tempo e non si esaurisce in singole iniziative.

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Secondo il presidente, l'associazione presidia direttamente ogni ambito in cui interviene, tra cui quello medico, sanitario, culturale, sociale e sportivo. Dove possibile, cerca di affrontare più tematiche insieme, un approccio che richiama il motto presente nel nome e nel logo.

Sostenibilità e nessun investimento in pubblicità

L'Associazione Vita ETS non ha mai investito in pubblicità o in grandi campagne di comunicazione. Le risorse disponibili vengono destinate direttamente alle attività e ai beneficiari, secondo una scelta che il presidente descrive come una regola di condotta.

Il presidente sottolinea che, nel lavoro quotidiano, il gruppo operativo è composto in sostanza da tre persone. Per questo, spiega, libertà e valori devono tradursi in massima efficienza ed efficacia, con una gestione attenta di ogni intervento.

Durante la pandemia di Covid-19, mentre le attività si fermavano in gran parte del Paese, la comunità di volontari dell'associazione è cresciuta. Secondo quanto riportato, questo dato dimostra che l'ascolto e un'utilità concreta favoriscono la partecipazione.

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Volontari, Consiglio e incontro per il ventennale

Il Consiglio dell'Associazione Vita ETS include oggi una ragazza di 26 anni, criminologa, che cresce all'interno dei progetti dell'organizzazione. La sua presenza è indicata come un segno di continuità nel tempo.

L'associazione organizza un incontro dal titolo 'La Prossima Mossa: l'indipendenza economica come strumento di libertà', in occasione del ventennale dalla fondazione. Nel testo non è indicata una data precisa per l'appuntamento.

Il presidente conclude che non servono grandi discorsi, perché a parlare sono i fatti. Le ore donate in silenzio e le storie di chi è tornato a camminare con le proprie gambe rappresentano, secondo lui, gli strumenti con cui ognuno costruisce la propria libertà.

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Associazione Vita ETS Miodrag Babić Roberto Ricci Kasindo Bosnia Milano Covid-19

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