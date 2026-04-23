Assogasliquidi: Necessaria diversificazione energetica, non solo elettrico

L'industria dei gas liquefatti chiede un approccio più equilibrato nella politica energetica europea, sottolineando l'importanza di diversificare le fonti e valorizzare il ruolo dei biocarburanti e dei gas rinnovabili per garantire l'autonomia e la sicurezza energetica.

L'industria dei gas liquefatti esprime un forte senso di urgenza riguardo alla necessità di rafforzare l' autonomia energetica dell'Unione Europea, accogliendo con favore gli accenni contenuti nella recente Comunicazione della Commissione relativi ai carburanti sostenibili e allo sviluppo della produzione di biometano.

Tuttavia, il settore manifesta una preoccupazione significativa, percependo un'eccessiva enfasi posta sullo sviluppo del vettore elettrico, in particolare nella definizione delle misure operative concrete. L'attuale contesto geopolitico, caratterizzato da instabilità e incertezza, sottolinea in modo inequivocabile l'importanza cruciale di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e le relative basi.

Assogasliquidi, l'associazione di categoria, sostiene che la vera resilienza energetica non può essere raggiunta attraverso una restrizione del campo tecnologico, ma piuttosto attraverso la valorizzazione di un mix energetico diversificato e plurale. In questa prospettiva, i biocarburanti e i gas rinnovabili rappresentano una soluzione efficace per ridurre immediatamente le emissioni di gas serra, senza causare sconvolgimenti economici significativi, sfruttando al contempo il vasto patrimonio di infrastrutture esistenti e integrando fin da subito gli obiettivi del programma 'AccelerateEu'.

Nonostante la Comunicazione della Commissione contenga riferimenti ai biocarburanti e ai gas rinnovabili, il settore lamenta una sottovalutazione del ruolo fondamentale che questi prodotti possono svolgere in diverse applicazioni finali. Un esempio significativo è rappresentato dalla mobilità leggera, dove il GPL (gas di petrolio liquefatto), e in particolare le sue varianti bio, offrono già oggi una riduzione tangibile dell'impronta carbonica dei veicoli, sia nuovi che in circolazione.

Allo stesso modo, nel settore del trasporto pesante, sia su strada che marittimo, il GNL (gas naturale liquefatto) e il bioGNL rappresentano tecnologie mature, disponibili e infrastrutturalmente operative, in grado di soddisfare le esigenze di settori che risultano particolarmente difficili da decarbonizzare. Per quanto riguarda i consumi termici residenziali, uno studio condotto da Bip, intitolato 'Decarbonizzazione dei consumi termici residenziali', conferma che l'efficientamento delle tecnologie a gas esistenti, come le caldaie a condensazione, genera benefici ambientali immediati con investimenti relativamente contenuti per le famiglie.

Questo approccio permette di ottenere risultati significativi in termini di riduzione delle emissioni senza gravare eccessivamente sulle finanze dei cittadini. Matteo Cimenti, presidente di Assogasliquidi-Federchimica, ha espresso un forte monito contro la ripetizione degli errori del passato, sottolineando che la sicurezza energetica dell'Europa non può essere costruita sulla base di oligopoli tecnologici, ma piuttosto attraverso la diversificazione e un approccio realistico che miri a massimizzare l'utilizzo di tutte le fonti energetiche disponibili.

I gas e le loro produzioni rinnovabili sono considerati alleati naturali di un mix energetico che garantisca di non dipendere eccessivamente da un unico fornitore. Solo una pluralità di soluzioni può rendere la transizione energetica veramente sostenibile, inclusiva, sicura e rispettosa dei bisogni dei cittadini.

Cimenti ha quindi auspicato una modifica dell'approccio alla Comunicazione della Commissione, a partire da quanto indicato nell'Annex allegato, prevedendo non solo il supporto alle tecnologie elettriche, ma anche a quelle basate su carburanti e combustibili gassosi alternativi e rinnovabili, in piena conformità con la direttiva Red III. L'obiettivo è quello di creare un sistema energetico resiliente, diversificato e in grado di rispondere alle sfide future, garantendo al contempo la sicurezza e l'accessibilità dell'energia per tutti i cittadini europei.

La collaborazione tra settore pubblico e privato, insieme a un approccio tecnologico neutrale, sono considerati elementi chiave per il successo di questa transizione





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