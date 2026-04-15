Assoluti di Nuoto: Curtis Scintilla nei 50 Dorso, Burdisso Domina la Farfalla

La seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione è stata segnata da prestazioni notevoli. Sara Curtis ha siglato un nuovo primato personale nei 50 dorso, mentre Federico Burdisso si è imposto nei 200 farfalla. Ottime anche le performance nei 100 farfalla femminili, con cinque atlete sotto il minuto, guidate da Anita Gastaldi.

La piscina di Riccione ha continuato ad essere teatro di emozioni e di sfide avvincenti durante la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto. Le batterie della mattinata hanno regalato subito uno dei momenti più attesi: la gara dei 50 dorso femminili, che ha visto una protagonista assoluta in Sara Curtis .

La giovane atleta, 19enne originaria di Cuneo e tesserata per Esercito e CS Roero, ha sbaragliato la concorrenza fermando il cronometro a 27'51. Un tempo eccezionale che non solo le è valso la vittoria parziale ma che rappresenta anche un nuovo primato personale, migliorando di ben 39 centesimi il suo precedente record di 27'90 siglato lo scorso anno. La sua prestazione dimostra una crescita costante e un'ottima condizione in vista degli appuntamenti internazionali.

Alle sue spalle, pur senza avvicinarsi al suo tempo, si sono piazzate Federica Toma (Carabinieri/In Sport) in 28'32 e Chiara Lamanna (Carabinieri/CC Aniene) in 28'47, entrambe atlete di valore che hanno cercato di tenere il passo della leader.

Nella categoria maschile, i riflettori si sono accesi sui 200 farfalla, una gara che ha visto il ritorno in acqua di Federico Burdisso, già protagonista nella giornata inaugurale con un 50 dorso test. Il 25enne pavese, detentore del record italiano con 1'54'28 e tesserato per TVN, ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità in questa specialità. Ha chiuso le batterie con un ottimo tempo di 1'56'40, mostrando una gara solida, caratterizzata da un passaggio nei primi 100 metri in 54'55, che conferma la sua capacità di gestire la gara con intelligenza, e da un ultimo ritorno in vasca decisamente efficace, concluso in 31'45. Un segnale di maturità e di controllo della competizione che fa ben sperare per le finali.

Dietro a Burdisso, la competizione è rimasta accesa. Andrea Caomozzi (Carabinieri/CC Aniene) ha conquistato il secondo posto con 1'57'66, seguito da Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche) in 1'57'69. Particolarmente degna di nota la prestazione di Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/My Sport), uno dei nomi di spicco del nuoto italiano, che ha nuotato in modo apparentemente controllato, chiudendo in 1'58'04, lasciando intendere di avere ancora margini di miglioramento e di aver gestito le energie in vista delle fasi conclusive.

Non meno emozionante è stata la competizione nei 100 farfalla femminili, dove si è assistito a una vera e propria bagarre sotto il minuto. La gara è stata animata dall'ottima performance di Anita Gastaldi, cuneese tesserata per Carabinieri e VO2 Nuoto Torino, che ha guidato il gruppo fermando il cronometro a 59'22. La sua nuotata veloce e potente ha ispirato le avversarie, che hanno cercato di rimanere agganciate alla sua scia. Tra queste, Paola Borrelli (Fiamme Gialle/In Sport) ha dimostrato grande tenacia, chiudendo in 59'26, a pochissimi centesimi dalla leader. Sofia Sartori (Leosport) ha ottenuto un eccellente primato personale con 59'35, segnale di un percorso di crescita importante. Viola Scotto di Carlo (Fiamme Rosse/Napoli Nuoto) ha completato la top del gruppo con 59'90, mentre Helena Musetti (CC Aniene) ha tagliato il traguardo in 59'97, scendendo per la prima volta in carriera sotto la barriera dei sessanta secondi, un traguardo significativo che corona un lungo lavoro. Questi risultati confermano l'alto livello del nuoto femminile italiano e la vivace competizione che anima questi Assoluti





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