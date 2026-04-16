Assoluti di Riccione: Curtis e D'Ambrosio dominano i 100 stile, Quadarella imbattibile nel fondo, Barbotti sorprende nei misti

Terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione caratterizzata dai successi di Sara Curtis e Carlos D'Ambrosio nei 100 stile libero. Simona Quadarella conferma la sua supremazia nei 1500 stile libero, mentre Jacopo Barbotti conquista a sorpresa i 200 misti con record italiano cadetti. Molti atleti ottengono il pass per gli Europei.

La terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione è stata teatro di gare avvincenti e sorprese, con atleti che hanno dimostrato grande determinazione e talento.

Nella sprint più attesa, i 100 stile libero, si sono imposti Sara Curtis e Carlos D'Ambrosio, regalando al pubblico emozioni pure. Curtis ha fermato il cronometro a 53'40, sfiorando il suo record italiano di 53'01 stabilito nella finale degli Assoluti dell'anno precedente, confermando la sua eccellente forma.

Nella competizione maschile, D'Ambrosio ha dimostrato la sua superiorità, distinguendosi come l'unico atleta a scendere sotto il prestigioso muro dei 48 secondi, un risultato che sottolinea la sua velocità e preparazione impeccabile.

Accanto a questi trionfi, la regina del fondo, Simona Quadarella, ha nuovamente dimostrato la sua indiscussa supremazia nei 1500 stile libero, dominando la gara con un tempo di 15'55'89, una performance che la posiziona in una posizione di forza in vista degli impegni internazionali.

Non meno emozionante è stata la vittoria a sorpresa di Jacopo Barbotti nei 200 misti. Il giovane atleta ha stupito tutti conquistando la medaglia d'oro e, con essa, il record italiano cadetti, fissando il tempo a 1'57'75.

Questo risultato non solo rappresenta un traguardo personale eccezionale per Barbotti, ma apre anche nuove prospettive per il futuro del nuoto italiano in questa disciplina.

Il programma pomeridiano della terza giornata ha visto anche la vittoria di Luca De Tullio negli 800 stile libero maschili, un successo che si aggiunge a quello ottenuto nei 100 farfalla, dimostrando la versatilità e la crescita costante di questo atleta.

La 23enne di cui non è stato specificato il nome ma che ha ottenuto un grande risultato, nuota in 2'11'06 nei 200 farfalla femminili, un tempo che vale la seconda prestazione personale di sempre.

Molti atleti hanno inoltre raggiunto il loro obiettivo, conquistando il pass per i prossimi Campionati Europei, un segnale positivo per la squadra italiana che si prepara ad affrontare le competizioni internazionali con un roster di atleti in piena forma e pronti a dare il massimo.

La giornata si è conclusa con il riconoscimento della medaglia di bronzo olimpica nei dieci chilometri di acque libere per un atleta di cui non è stato fornito il nome, a testimonianza della ricchezza e della profondità del talento presente nelle competizioni nazionali.

Questi Assoluti continuano a fornire un palcoscenico importante per la scoperta di nuovi talenti e per la conferma di atleti già affermati, delineando un quadro promettente per il nuoto italiano su scala globale.

L'atmosfera di competizione è stata palpabile per tutta la durata dell'evento, con nuotatori che hanno dato vita a sfide intense e memorabili, alimentando la passione per questo sport e ispirando le nuove generazioni di nuotatori.

La terza giornata dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione è stata un vero e proprio spettacolo di talento, determinazione e successi. Le gare dei 100 stile libero, sia maschili che femminili, hanno offerto emozioni mozzafiato.

Sara Curtis si è affermata con una prestazione notevole, fermando il cronometro a 53'40, un tempo che, pur leggermente distante dal suo record italiano, conferma la sua posizione di vertice nella specialità. La sua tenacia e la sua velocità sono state evidenti, e questa vittoria la proietta con grande fiducia verso gli appuntamenti futuri.

Nella categoria maschile, Carlos D'Ambrosio ha regalato un'altra dimostrazione di forza, essendo l'unico a infrangere il muro dei 48 secondi. Questo risultato non è solo una vittoria, ma un'affermazione della sua eccellenza in una delle gare più prestigiose del nuoto. La capacità di gestire la velocità e la potenza necessarie per un tempo del genere è frutto di un allenamento meticoloso e di una dedizione incrollabile.

Parallelamente, il dominio di Simona Quadarella nei 1500 stile libero è stato un altro punto saliente della giornata. La sua abilità nel fondo è ormai un dato di fatto, e la sua vittoria con il tempo di 15'55'89 consolida ulteriormente la sua reputazione di atleta d'élite nel panorama internazionale. La sua costanza e la sua capacità di gestire la fatica su lunghe distanze sono ammirevoli.

La vera sorpresa della giornata è arrivata dai 200 misti, dove Jacopo Barbotti ha colto una vittoria inaspettata. Il suo tempo di 1'57'75 non solo gli è valso la medaglia d'oro, ma anche il record italiano cadetti, un traguardo che evidenzia il suo potenziale e la sua crescita esponenziale. Questa prestazione segna un momento cruciale nella sua carriera, aprendo nuove strade e ambizioni.

Un altro atleta che ha brillato è stato Luca De Tullio, vincitore degli 800 stile libero maschili, che si aggiunge al suo successo nei 100 farfalla. Questa versatilità dimostra la sua completezza come nuotatore e la sua capacità di eccellere in diverse discipline.

La performance della 23enne nei 200 farfalla femminili, con un tempo di 2'11'06, rappresenta la sua seconda migliore prestazione di sempre, evidenziando un percorso di costante miglioramento.

La conquista del pass per i Campionati Europei da parte di numerosi atleti è un indicatore tangibile del livello di preparazione raggiunto dalla squadra italiana, pronta ad affrontare le sfide europee con rinnovato vigore.

Infine, il riconoscimento alla medaglia di bronzo olimpica nelle acque libere, pur senza nome specifico, sottolinea la profondità del talento presente anche nelle discipline meno frequentate dai media generalisti, confermando la salute del movimento natatorio italiano.

L'atmosfera generale dei Campionati Assoluti di Riccione è stata di grande fermento, un crogiolo di ambizioni e conferme, un banco di prova fondamentale per gli atleti che aspirano ai massimi traguardi, ispirando e motivando le giovani leve a perseguire i propri sogni sportivi.

I Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione hanno continuato a regalare emozioni e conferme nella loro terza giornata, consolidando il prestigio dell'evento come punto di riferimento per il nuoto nazionale.

Le competizioni sui 100 stile libero hanno visto emergere due protagonisti di spicco: Sara Curtis e Carlos D'Ambrosio. Curtis ha dimostrato la sua classe fermando il cronometro a 53'40, un tempo che, seppur non eguagliando il suo record personale, testimonia la sua attuale condizione e la sua determinazione a dominare la distanza. La sua gara è stata applaudita dal pubblico, consapevole della difficoltà di mantenere tale ritmo in una gara così breve ed intensa.

D'Ambrosio, dal canto suo, ha offerto una prova di pura potenza e velocità, diventando l'unico atleta a scendere sotto la barriera dei 48 secondi. Questo risultato non è solo una vittoria di tappa, ma un indicatore della sua preparazione di altissimo livello e della sua capacità di competere ai massimi standard internazionali.

Sul fronte delle gare di fondo, Simona Quadarella ha nuovamente sbaragliato la concorrenza nei 1500 stile libero. La sua supremazia in questa disciplina è ormai consolidata, e il suo tempo di 15'55'89 è una chiara dimostrazione della sua superiorità tecnica e della sua resistenza. La sua capacità di mantenere un ritmo elevato per l'intera durata della gara è un insegnamento per molti giovani atleti che aspirano a emularla.

La sorpresa più gradita della giornata è stata senza dubbio la vittoria di Jacopo Barbotti nei 200 misti. Il giovane atleta ha stupito tutti conquistando la medaglia d'oro e stabilendo il record italiano cadetti con il tempo di 1'57'75. Questo risultato rappresenta un punto di svolta nella sua carriera, un segnale forte del suo potenziale e della sua crescita esponenziale. È un trionfo che incorona il suo impegno e la sua dedizione.

Luca De Tullio ha ampliato il suo bottino di medaglie vincendo gli 800 stile libero maschili, sommando questo successo alla sua vittoria nei 100 farfalla. La sua versatilità e la sua crescita costante lo rendono un atleta da tenere d'occhio per le competizioni future.

La 23enne di cui non è stato specificato il nome, ha siglato la sua seconda prestazione personale di sempre nei 200 farfalla femminili con il tempo di 2'11'06, segno di una continua progressione.

Il completamento del programma pomeridiano della terza giornata ha sancito anche il raggiungimento del pass per gli Europei da parte di diversi atleti, confermando la vitalità e la competitività della squadra italiana.

Un ulteriore riconoscimento è andato a un atleta plurimedagliato, bronzo olimpico nei dieci chilometri di acque libere, a testimonianza dell'eccellenza che permea l'intero movimento natatorio italiano, anche nelle discipline meno convenzionali.

Gli Assoluti di Riccione si confermano quindi un trampolino di lancio fondamentale per gli atleti, un evento dove si forgiano campioni e si gettano le basi per futuri successi internazionali, alimentando la passione per il nuoto e ispirando le nuove generazioni a inseguire i propri sogni.

I Campionati Italiani Assoluti di nuoto a Riccione, giunti alla loro terza giornata, hanno offerto un concentrato di talento, emozione e risultati di rilievo che delineano un quadro positivo per il futuro del nuoto italiano.

La competizione dei 100 stile libero ha visto trionfare due atleti che hanno confermato il loro valore: Sara Curtis e Carlos D'Ambrosio. Curtis ha fermato il cronometro a 53'40, una prestazione solida che, pur non eguagliando il suo precedente record, dimostra la sua attuale forma fisica e la sua capacità di competere ai massimi livelli. La sua gara è stata un esempio di controllo e potenza, qualità fondamentali per eccellere in una specialità così esigente.

D'Ambrosio ha invece scritto il suo nome nella storia della competizione, essendo l'unico a infrangere la barriera dei 48 secondi. Questo risultato straordinario non solo gli vale la medaglia d'oro, ma testimonia una preparazione impeccabile e una velocità di punta di altissimo livello. La sua capacità di esprimersi in questo modo sulla distanza breve lo proietta come uno dei protagonisti da osservare.

Nel panorama del nuoto di fondo, Simona Quadarella ha riaffermato la sua indiscussa leadership nei 1500 stile libero. La sua vittoria con il tempo di 15'55'89 è un ennesimo capitolo della sua saga di successi, consolidando la sua reputazione di atleta d'eccellenza nella disciplina. La sua resilienza e la sua maestria nel gestire le lunghe distanze continuano a stupire.

La sorpresa più gradita della giornata è arrivata dalla gara dei 200 misti, dove Jacopo Barbotti ha conquistato un successo inaspettato ma meritato. Il suo tempo di 1'57'75 non solo gli è valso la medaglia d'oro, ma ha stabilito un nuovo record italiano cadetti, un risultato che lo proietta tra i talenti emergenti più promettenti del nuoto italiano. Questa vittoria è la dimostrazione che con impegno e dedizione si possono raggiungere traguardi impensabili.

Anche Luca De Tullio ha messo a segno una vittoria significativa negli 800 stile libero maschili, aggiungendo questo successo alla sua precedente medaglia d'oro nei 100 farfalla. La sua versatilità e la sua capacità di primeggiare in diverse discipline lo rendono un atleta di grande valore.

La performance della 23enne nei 200 farfalla femminili, con il tempo di 2'11'06, rappresenta la sua seconda migliore prestazione assoluta, evidenziando un percorso di continuo miglioramento e affermazione.

Il completamento del programma pomeridiano ha visto anche l'ottenimento del pass per i Campionati Europei da parte di numerosi atleti, un dato incoraggiante che conferma la profondità e la qualità del talento presente nel nuoto italiano.

Infine, è stato sottolineato il pregio di un atleta bronzo olimpico nelle acque libere, un riconoscimento che eleva ulteriormente il livello della competizione e dimostra la ricchezza del movimento natatorio azzurro in tutte le sue sfaccettature.

I Campionati Assoluti di Riccione si confermano quindi un palcoscenico fondamentale per la crescita, la verifica e la celebrazione del nuoto italiano, un evento che ispira e motiva atleti di tutte le età a perseguire l'eccellenza.





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