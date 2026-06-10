Assoluzione di Louis Dassilva nel caso Pierina Paganelli: i dubbi che hanno annullato l'accusa

Il tribunale di Rimini ha dichiarato non colpevole Louis Dassilva per l'omicidio di Pierina Paganelli, evidenziando le carenze delle prove forensi, la testimonianza tardiva di Manuela Bianchi e le incongruenze dell'indagine della Procura.

Louis Dassilva è stato assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto, al termine di sedici ore di camera di consiglio. Il processo, relativo all'omicidio della 78enne Pierina Paganelli , avvenuto il tre ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini , è terminato con la scarcerazione dell'unico imputato dopo quasi due anni di fermo.

La Procura, che aveva domandato l'ergastolo convincendo di avere prove solide, si è trovata a dover ricostruire un caso basato su elementi fragili e spesso contraddittori. Il DNA dell'assassino non è stato individuato con certezza, in parte perché i vestiti della vittima non erano stati conservati correttamente e avevano sviluppato muffa. Dassilva aveva già dichiarato di aver toccato più volte il corpo, un'affermazione che l'accusa ha interpretato come tentativo di depistaggio, mentre la difesa l'ha presentata come una semplice spiegazione.

I carabinieri hanno registrato, grazie a una telecamera privata installata nel garage, un breve saluto seguito dalle grida di Pierina; la voce dell'assassino è stata ritenuta appartenere a Dassilva, ma non è mai stata confermata in modo definitivo dalla perizia tecnica





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Assoluzione per Louis Dassilva nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli a RiminiLa Corte di Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa, dopo un processo durato nove mesi e un lungo dibattimento. L'uomo, che rischiava l'ergastolo, era stato arrestato nel luglio 2024 e in carcere da allora. Il verdetto di non colpevolezza, pronunciato dopo oltre sedici ore di camera di consiglio, ha ribaltato le accuse formulate dal pm Daniele Paci, che aveva chiesto la condanna all'ergastolo. L'omicidio era avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini, con il corpo della vittima ritrovato dalla nuora Manuela Bianchi nel garage di via del Ciclamino. La scena del crimine presentava elementi inquietanti. Le indagini si concentrarono sui vicini di casa, in particolare su Dassilva, il quale non aveva un alibi per l'ora del delitto, fissata alle 22.13 da una telecamera di un garage. Un elemento chiave per l'accusa era stata la presunta confessione di Dassilva alla stessa nuora, intercettata in Questura, e la successiva confessione della Bianchi, che accusò Dassilva di averle indicato cosa dire. Le perizie, compreso il DNA, non hanno fornito prove schiaccianti, e le riprese video hanno mostrato un uomo diverso dall'imputato. Dassilva ha sempre negato le accuse, ritrattando la relazione con la Bianchi e ammettendo altre relazioni sentimentali. La compagna Valeria Bartolocci, presente in aula, ha accolto con gioia l'assoluzione. Il caso, caratterizzato da intrighi personali, presunti riti voodoo e una lite in diretta tv, si è concluso con un verdetto di non colpevolezza.

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