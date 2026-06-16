Assoluzione in massa nel processo per abuso edilizio a Milano

Il Tribunale di Milano ha assolto otto imputati accusati di abusi edilizi e lottizzazione abusiva nella prima sentenza pronunciata sulla gestione urbanistica della città.

È stata pronunciata l'assoluzione degli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva a Milano. La decisione è stata presa dalla giudice Paola Braggion della settima penale del Tribunale di Milano.

Secondo la procura di Milano, il caso si riferisce all'iter del grattacielo Torre Milano di via Stresa, alto 82,25 metri per 24 piani. La pm Marina Petruzzella aveva richiesto otto condanne a due anni e quattro mesi di arresto e 50mila euro di ammenda, nonché la confisca della torre.

Tuttavia, la giudice ha deciso che il fatto non costituisce reato e ha pronunciato l'assoluzione di tutti gli imputati. Gli imputati assolti sono i costruttori Carlo e Stefano Rusconi, l'architetto Giovanni Maria Beretta, gli ex dirigenti del Comune di Milano Franco Zinna e Giovanni Oggioni, e tre funzionari dello Sportello unico edilizia che hanno seguito l'iter del grattacielo





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